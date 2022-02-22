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"Попереду важкі випробування, але нас неодмінно чекає перемога": Резніков звернувся до військових із закликом боронити Україну

22 лютого, 2022 вiвторок
12:05
Суспільство Олексій Резніков

Очільник Міноборони Олексій Резніков звернувся до військовослужбовців із закликом боронити Україну, незважаючи на втрати і випробування

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю. [...] Завдяки вам Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей", - сказав Резніков.

За словами міністра, Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу "з новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною" і єдине. що віддаляє від цього - Україна і українська армія.

"Наш вибір дуже простий - боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося.
Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати. Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда", - додав Резніков.

Міністр наголосив, що усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування Збройних Сил України спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої Україна вже отримала.

"Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила - у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій. Заради пам’яті побратимів. Заради тих, кого любимо", - резюмував він.
 

  • Нагадаємо, 11 лютого до України прибули два літаки з військовою допомогою - загалом 130 тонн.
  • 15 лютого Литва направила в Україну військових інструкторів для навчання застосуванню ракетних комплексів Stinger.
  • 19 лютого до України прибула чергова партія військової допомоги з Канади.

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