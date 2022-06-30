Про це повідомляє Sky News.

У доповіді сказано, що "неадекватна підготовка та передбачення" керівництва міністерства закордонних справ означає, що уряд повільно запроваджував санкції. Крім того, на думку депутатів, ганебно те, що міністрам знадобилася війна для впровадження закону про економічні злочини.

"Ганьба, що війна була потрібна, щоб спонукати уряд до дій. "Хоча міністри красномовно говорили в Палаті про необхідність придушити клептократів, риторика не була підкріплена конструктивними діями. Тим часом корупційні гроші продовжували надходити до Британії", - стверджують у британському парламенті.

У доповіді йдеться, що заходи все ще "недостатні чи нешвидкі" і мало допомагають вирішити "фундаментальну невідповідність" між ресурсами, доступними правоохоронним органам, і особами, на яких вони спрямовані.

У доповіді також зроблено висновок про те, що росіяни вважають Британію "безпечним притулком" для їхнього "корумпованого багатства", а уряд не бажає працювати над тим, щоб зупинити потік брудних грошей.

"Небажання уряду висунути закони, щоб зупинити потік брудних грошей, ймовірно, сприяло переконанню в Росії, що Велика Британія є безпечним притулком для корупційних багатств", – йдеться у документі.

"Статус Сполученого Королівства як безпечного притулку для брудних грошей є плямою на нашій репутації. Уряд повинен привести законодавство у відповідність до моралі британського народу та закрити шпарини, які дозволяють такі масові зловживання", - йдеться у доповіді.

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