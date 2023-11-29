Посередники запропонували "Мілану" послуги Шевченка

Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, посередники запропонували, щоб Андрій Шевченко очолив італійський "Мілан" до кінця сезону. Це сталось на фоні останніх виступів "россонері" і неоднозначності щодо майбутнього Стефано Піолі.

Проте також вказано, що профайл Шевченка, як тренера, не користується захватом у керівництва "Мілана". Боси не впевнені, що українець зараз є найкращою кандидатурою.

Шевченко з 2016 до 2021 року тренував збірну України та вивів її до чвертьфіналу Євро-2020. Українець з листопада 2021 до січня 2022 року очолював італійську "Дженоа", з якої був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.

Контракт Піолі з "Міланом" чинний до 2025 року. Його зарплата - 4,2 млн євро на рік.