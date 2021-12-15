Посилена відповідальність за порушення у містобудуванні: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні

За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



Згідно з текстом документом, метою цього законопроєкту є врівноваження дерегуляційних заходів, передбачених проектом закону, в частині актуалізації складу злочинів за правопорушення у сфері містобудування, а також збільшення відповідальності за злочини, передбачені відповідними кодексами.



Крім цього, у випадку незаконного будівництва законопроєктом вводиться тимчасовий арешт об’єктів, аби унеможливити їх використання.



Проєктом закону пропонується вдосконалити норми щодо відповідальності за підробку документів і внесення сфальшованих відомостей до електронної системи та посилити відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки і самочинне будівництво.



Верховна Рада #Рада9 прийняла за основу #ЗП5877 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності» pic.twitter.com/BnkW4DOfhe — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 15, 2021