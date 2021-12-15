Посилена відповідальність за порушення у містобудуванні: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні
У середу, 15 грудня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5877, який посилює відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності
За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів, передає Еспресо.TV.
Згідно з текстом документом, метою цього законопроєкту є врівноваження дерегуляційних заходів, передбачених проектом закону, в частині актуалізації складу злочинів за правопорушення у сфері містобудування, а також збільшення відповідальності за злочини, передбачені відповідними кодексами.
Крім цього, у випадку незаконного будівництва законопроєктом вводиться тимчасовий арешт об’єктів, аби унеможливити їх використання.
Проєктом закону пропонується вдосконалити норми щодо відповідальності за підробку документів і внесення сфальшованих відомостей до електронної системи та посилити відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки і самочинне будівництво.
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