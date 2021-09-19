Посли Британії, Нідерландів та Швеції взяли участь у Київпрайді

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Марш рівності у Києві своєю участю підтримали посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, посол Швеції Тобіас Тиберг та посол Нідерландів Йоганнес де Мол.

"Мені важливо бути тут, бо ЛГБТ-спільнота в Україні доволі мала. І вони прагнуть тих речей, які є важливими для сучасної демократії. Тож найважливіше, що усі ми можемо зробити, це прийти сюди і висловити свою підтримку", – сказала Сіммонс.

Вона додала, що вважає правильним те, що посли іноземних держав підтримують Марш рівності, адже "це важливо для українців, вони просять рівних прав. А ми тут лише для того, щоб підтримати це".

Тобіас Тиберг зазначив, що Швеція підтримує ухвалення законопроєкту №5488, який передбачає покарання злочини на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ та інших груп. Учасники Маршу рівності вимагають від парламенту ухвалити цей законопроєкт.

"Наша політика полягає у тому, що Швеція чітко підтримує ухвалення законопроєкту щодо злочинів на ґрунті нетерпимості. Ми працюємо з партнерами, громадянським суспільством, нашими партнерами у Раді і ведемо дискусії про те, чому це важливо. Про те, чому злочини на ґрунті ненависті – це не просто хуліганство, злочини на ґрунті ненависті – це інше, це набагато серйозніше. І кожна демократична країна має активно на це реагувати", – сказав Тиберг.

Свою підтримку висловив і посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол.

"Україна – молодець як країна, адже робить хороші кроки вперед. Як посольство ми також беремо участь у прайдах у Харкові та в Одесі", - зазначив де Мол. .