Посольство Азербайджану в Лондоні ненадовго захопила екстремістська шиїтська організація
На посольство Азербайджану у Великій Британії 4 серпня напала група радикальних релігійних організацій
Про це інформує Європейська Правда.
Як повідомило міністерство закордонних справ Азербайджану, "членам групи вандалів" вдалося проникнути до будівлі посольства та підняти там релігійні прапори. Нападники потім вигукували радикальні релігійні гасла на балконі будівлі.
Проте учасників угруповання вдалося вивести з будівлі за допомогою місцевої поліції. В результаті інциденту ніхто зі співробітників посольства не постраждав.
Наразі місцеві правоохоронні органи проводять розслідування.
За даними ЗМІ, відповідальність за проникнення у будівлю посольства Азербайджану взяла на себе екстремістська шиїтська організація "Союз слуг Махді". Це організація з Кувейту, члени якої проживають у Лондоні.
Відповідно до Віденської конвенції, азербайджанська сторона через дипломатичні канали передала владі Великої Британії попередження щодо безпеки дипломатів і дипломатичних приміщень.
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