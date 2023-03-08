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OPINION

Потрібне системне покарання за вчинення системного зла

Лариса Волошина
8 березня, 2023 середа
08:07
Погляд Лариса Волошина

Останні хвилини життя українського героя змусили мене задуматися про покарання злочинців

Тож, провівши безсонну ніч зі сльозами, сумом та безсилою люттю, я зрозуміла, що варто зосередитися на покаранні винних.

І тут є нюанс. Попри те, що за імена покидьків об’явлена винагорода, не полишає думка, що винищення тільки їх недостатньо. Рана не загоїться, навіть якщо їм кулями в обличчя проголосить наш спільний відгук "Героям слава!". Цього замало!

Адже їхній вчинок символізує для нас безкарну страту десятків і сотень тисяч українських захисників по ГУЛАГах, катівнях та криївках. Розстріл — це відсилання до вбивства в Оленівці, катування та вбивства у катівнях Ізоляції, це знищені у Бучі. Тому встановлення імен та покарання безпосередньо цих кількох в порівнянні зі спричиненим болем — неспівставно мало.

У таких злочинів є не тільки виконавці, а й свідки та "знавці". Хтось щось знає, чув, бачив, хоча сам не вбивав і навіть поруч не був. Саме до них зараз апелюють ті, хто обіцяє винагороду за імена катів

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Тому я хотіла б бачити системне покарання за вчинення системного зла.

Тут потрібно розуміти, що у таких злочинів є не тільки виконавці, а й свідки та "знавці". Хтось щось знає, чув, бачив, хоча сам не вбивав і навіть поруч не був. Саме до них зараз апелюють ті, хто обіцяє винагороду за імена катів.

Потрібно карати за співучасть у злочині тих, хто знав і змовчав, не захотів навіть спробувати передати інформацію про воєнний злочин, про який йому стало відомо

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Так от. Я б, крім "пряників" стимулювала їх до правди "батогом". Потрібно карати за співучасть у злочині тих, хто знав і змовчав, не захотів навіть спробувати передати інформацію про воєнний злочин, про який йому стало відомо.

Особливо важливим це буде тоді, коли ми почнемо заходити на території, що були окуповані з 2014 року. Адже, можна не сумніватися, що десь поруч із місцем злочину неодмінно були або мобіки з "Л/ДНР", або "насильно призвані" з Криму. Після звільнення цих територій варто подумати про терміни, після яких замовчаний злочин у разі викриття робить людину не свідком, а злочинцем.

Джерело

Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

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