"Потрібно близько 300 млрд грн": Зеленський анонсував запровадження великої програми з енергозбереження
Президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження в Україні великої програми з енергозбереження вартістю близько 300 млрд грн
Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Еспресо.TV.
"Безпека України - це, перш за все, безпека кожного громадянина, кожної домівки. Тому дійсно у нас є велика програма щодо енергозбереження. І це стосується не тільки утеплення кожної домівки. Цю програму ми будемо обговорювати з колегами з ЄС. На цю програму Україні на сьогодні потрібно десь біля 300 млрд грн - саме на цю програму щодо енергозбереження, заміни мереж по всій нашій державі", - сказав Зеленський.
Президент України додав, що цю програму почнуть впроваджувати в 2022 році незалежно від того, чи надасть ЄС підтримку в цьому питанні.
"Ми бачимо, що цю програму ми можемо запровадити, ми точно її запровадимо. Так, за підтримки фахівців і фінансової допомоги з боку ЄС це буде швидше, але в будь-якому випадку ми вже це будемо починати робити наступного року. Ми не можемо чекати, коли нам погрожує сусід відключенням чи зменшенням об'єму газу. Тому ми повинні дійсно бути енергонезалежними. І тут не тільки про електроенергію, ми сьогодні говорили і про атомну енергетику, яку ми будемо розширювати. У нас прекрасні договори, ми привезли після нашої зустрічі з адміністрацією президента Байдена, договори і домовленості з компанією Westinghouse", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, раніше Україна продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має залишатися надійним транзитером газу до ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.27Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе