"Потрібно близько 300 млрд грн": Зеленський анонсував запровадження великої програми з енергозбереження

Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Еспресо.TV.



"Безпека України - це, перш за все, безпека кожного громадянина, кожної домівки. Тому дійсно у нас є велика програма щодо енергозбереження. І це стосується не тільки утеплення кожної домівки. Цю програму ми будемо обговорювати з колегами з ЄС. На цю програму Україні на сьогодні потрібно десь біля 300 млрд грн - саме на цю програму щодо енергозбереження, заміни мереж по всій нашій державі", - сказав Зеленський.



Президент України додав, що цю програму почнуть впроваджувати в 2022 році незалежно від того, чи надасть ЄС підтримку в цьому питанні.



"Ми бачимо, що цю програму ми можемо запровадити, ми точно її запровадимо. Так, за підтримки фахівців і фінансової допомоги з боку ЄС це буде швидше, але в будь-якому випадку ми вже це будемо починати робити наступного року. Ми не можемо чекати, коли нам погрожує сусід відключенням чи зменшенням об'єму газу. Тому ми повинні дійсно бути енергонезалежними. І тут не тільки про електроенергію, ми сьогодні говорили і про атомну енергетику, яку ми будемо розширювати. У нас прекрасні договори, ми привезли після нашої зустрічі з адміністрацією президента Байдена, договори і домовленості з компанією Westinghouse", - сказав Зеленський.