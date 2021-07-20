Повені на заході Німеччини: 170 людей вважають зниклими безвісти, щонайменше 160 загиблих
Близько 170 людей вважаються безвісно зниклими в регіонах на заході Німеччини, які постраждали від повеней
Про це повідомляє DW.
Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 160 людей.
У поліції зазначили, що кількість жертв може зрости, тому що рятувальникам на п'ятий день після повеней вдалося дістатися не в усі постраждалі місця. Поліція, пожежники та рятувальники планують додатково обстежувати постраждалі регіони. Знайдені тіла жертв спершу ідентифікують, а потім повідомляють родичам.
Збитки від стихійного лиха обійдуться страховим компаніям на суму від двох до трьох мільярдів доларів. Самому лише німецькому страховому концерну Allianz доведеться виплатити за страховими угодами від $200 млн до $300 млн, підрахували фахівці інвестиційного банку Berenberg. Близько 45 відсотків будівель у Німеччині застраховані від наслідків повеней і паводків.
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Нагадаємо, станом на 18 липня, у німецьких федеральних землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія, загиблими внаслідок повені вважалися 156 людей, сотні людей досі вважаються зниклими безвісти
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