The Guardian:

Видання пропонує розмову з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, де той розповів про значення візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, зазначивши, що зустріч з Байденом зміцнила їхні стосунки.

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що ризик зіткнення між США та Росією "високий". Він порівняв стан американсько-російських відносин із "льодовиком періодом" і сказав, що важко сказати, коли переговори між двома сторонами можуть відновитися. Вашингтону потрібен був час, щоб "усвідомити безглуздість своєї політики щодо Москви", цитує посла РФ видання.

Російський опозиційний політик Микита Юферєв подав до суду скаргу на використання президентом Володимиром Путіним слова "війна" для опису конфлікту в Україні. У березні президент РФ підписав закон, який передбачав суворі терміни ув'язнення для тих, хто поширює "фейкову" інформацію та називає війну в Україні своїми іменами. А напередодні Путін вперше назвав "СВО" війною.

Видання також пише про секретний потяг та урядовий літак, якими Володимир Зеленський їздив у США. Поїздка українського президента планувалася кілька днів та організовувалася через побоювання щодо його безпеки.

Медіа пропонує невеликий огляд війни, згадуючи про людей, які вийшли живими з "Азовсталі". Зокрема, цитує слова однієї з працівниць заводу, яка каже, що ніхто звідти не вийшов без змін.

Британські журналісти також повідомляють, що криптовалюта стає основним способом відмивання грошей і фінансування тероризму. За даними агентства фінансової розвідки Австралії, російські воєнізовані групи вимагають криптовалюту через соціальні мережі для закупівлі зброї для конфлікту в Україні.

Також зазначається, що міністерство закордонних справ Північної Кореї спростувало повідомлення ЗМІ про постачання боєприпасів Росії, назвавши його "безпідставним", та засудило США за надання летальної зброї Україні.

Видання також цитує високопоставленого російського дипломата, керівника департаменту Північної Америки МЗС Росії Олександра Дарчієва, який заявив, що переговори про гарантії безпеки для Росії не можуть вестися, поки в Україні залишаються інструктори та "найманці" НАТО, а також тривають поставки західної зброї в країну.

Журналісти розповідають історії українських біженців у Великій Британії, як вони ставляться до святкування Різдва та як готуються проводити святковий сезон.

The New York Times:

Американські журналісти пишуть, що президент України вже повернувся до Києва після його зустрічі як героя у Вашингтоні та короткого візиту до Польщі. Володимир Зеленський завершив дипломатичний спринт, спрямований на те, щоб подякувати найнадійнішим союзникам його країни та зміцнити підтримку.

Зазначається, що тріумфальний візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона завершився обіцянками США про підтримку України ще мільярдами, але не тим, чого він хотів найбільше: американськими бойовими танками, винищувачами та високоточними ракетами великої дальності.

Повідомляється, що Вашингтон стверджує про постачання Північною Кореєю зброї російському воєнізованому угрупованню "Група Вагнера", що тісно пов'язане з президентом РФ Путіним.

Видання зауважує, що коли президент Росії використав слово "війна" на пресконференції напередодні, щоб описати конфлікт в Україні, це, можливо, прозвучало як зміна тону – визнання того, що вторгнення, яке Кремль описує як "спеціальна військова операція", насправді було чимось набагато серйознішим, трагічнішим і наслідковішим. Але пан Путін лише повторював одну зі своїх ключових пропагандистських ліній, йдеться у новині.

Іран засудив слова президента Володимира Зеленського в Конгресі США, застерігши українського лідера від подальших звинувачень Тегерана в постачанні зброї Росії для використання у війні.

Разом з тим Сенат США схвалив пакет витрат у розмірі приблизно 1,7 трильйона доларів, який передбачає фінансування ще одного пакету допомоги Києву. Сталося це через день після того, як законодавці привітали президента України Зеленського на Капітолійському пагорбі. Також Сенат остаточно схвалив поправку, що надає уряду США повноваження продавати актив, конфісковані у російських олігархів, щоб заплатити за відновлення України. Ця поправка є частиною масштабного пакету витрат на 1,7 трильйона доларів.

The Washington Post:

Міністерство закордонних справ Північної Кореї заперечило надання зброї Росії після повідомлення японської газети про те, що Північна Корея відправляла боєприпаси до Росії, а також нещодавніх заяв Білого дому, що Північна Корея таємно постачала Росії артилерійські снаряди. У Пхеньяні заявили, що жодних "операцій із зброєю" між Північною Кореєю та Росією ніколи не було, назвавши це "безпідставною теорією" японських ЗМІ.

Видання також пише про повернення до Києва президента Володимира Зеленського після його візиту до Вашингтона, де він закликав законодавців надати більше допомоги та зброї.

Американське медіа зазначає, що візит Зеленського підкреслює розбіжності республіканської партії щодо подальшої допомоги Україні. Як підкреслюється, розбіжності набудуть більшого значення на початку наступного року, коли Республіканська партія переважатиме над Палатою представників із незначною більшістю.

Репортер WP пише про "неймовірний візит" Володимира Зеленського до США, зазначаючи, що він був з глибокою секретністю та високим ризиком. Про плани знали невелика група осіб, поки український президент готувався покинути спустошену війною країну, щоб вирушити у першу з часу вторгнення РФ у лютому закордонну поїздку.

BBC:

Видання також, як і деякі інші іноземні ЗМІ, пише про таємну поїздку Володимира Зеленського до США, зазначаючи, що для транспортування президента України були вжиті надзвичайні заходи. Це є ознакою того, наскільки важливі відносини для обох країн.

Повідомляється, що російська влада почала демонтувати зруйнований драмтеатр в Маріуполі. Росіяни роблять це для того, щоб приховати свої злочини.

ЗМІ пропонує історію дітей-сиріт з Дніпра, які разом з опікунами переїхали до Шотландії, щоб врятуватися від війни.

Також видання розповідає про українських біженців, які шукали притулку у Північній Ірландії за програмою Homes for Ukraine. Зараз 185 українців втратили спонсорські домовленості з господарями.

CNN:

Видання передає, що Північна Корея в п'ятницю спростувала повідомлення ЗМІ про те, що вона нещодавно відправила зброю до Росії. Угода про постачання зброї між Росією та Північною Кореєю "ніколи не відбувалася", наголосили у КНДР. Раніше про постачання зброї для "Групи Вагнера" повідомляло японське ЗМІ.

Також зазначається, що демонтаж драмтеатру в Маріуполі, де загинули сотні мирних мешканців під час авіаудару РФ, на завершальній стадії.

Журналісти видання повідомляють, посилаючись на українських військових, що підрозділи ЗСУ відбили подальші атаки Росії в районі міста Бахмут Донецької області.

Президент РФ Путін зустрівся з представниками оборонної промисловості, зібраними з усієї країни в місті Тула, щоб обговорити "проблеми", пов'язані з постачанням зброї російським військовим, і як покращити поставки та характеристики зброї.

Українські сили вражають цілі далеко від лінії фронту. Зазначається, що за твердженням України, війська ЗСУ завдали руйнівних ударів по російських базах в глибині окупованої території, включно з ударом поблизу Криму, в результаті якого було поранено до 140 російських військових. Також інформується, що ще один удар по аеродрому поблизу Каховки 20 грудня вбив до 150 російських військових.

Видання також пише про повернення президента Володимира Зеленського до України після історичної поїздки до США. Також журналісти інформують про те, що український лідер пояснив свій рідкісний візит до США. Під час виступу на нараді послів України в Києві він сказав, що "цей візит є дуже важливим орієнтиром, як поставлена ​​планка".

Крім того, повідомляється про те, що енергетична українська державна енергокомпанія "Укренерго", дефіцит електроенергії в електромережі "трохи зменшився", але залишається значним.

Водночас у Кремлі заявили, що "досягли значного прогресу" в "демілітаризації" України, яка є однією з початкових цілей вторгнення Росії.

Politico:

Американські політичні журналісти пишуть, що Росія погрожує заблокувати продажі нафти країнам-учасницям цінового обмеження. У Кремлі попереджають, що можуть скоротити видобуток нафти.

Крім того, Китай каже, що він на боці миру щодо війни в Україні. Під час розмови між міністрами закордонних справ США та Китаю Пекін запропонував "зіграти конструктивну роль" у просуванні миру.

Видання повідомляє, що китайський голова найважливішої Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Доню потрапив під пильну увагу західних держав, які звинувачують його в нездатності впоратися з глобальною кризою голоду, яка посилилася через війну Росії в Україні.

Gazeta Wyborcza:

Польське медіа розповідає історію російського полоненого, якого українські бійці схопили під Бахмутом. Кілька місяців тому він був у в'язниці, потім пішов на заклик керівника найманців "Групи Вагнера" Євгена Пригожина, бо йому пообіцяли свободу. Але тепер він більше, ніж будь-хто, боїться обміну полоненими.

Видання також пише, як український письменник Андрій Сем’янків, відомий під псевдонімом Мед Гоблін, який зараз служить на передовій військовим лікарем, дізнався на службі, що його робота визнана українською книгою року за версією BBC.

Повідомляється також, що все більше українців переходять на святкування Різдва 25 грудня. Як зауважується, в українському суспільстві досі немає єдиної думки щодо того, коли святкувати Різдво, але, схоже, зміни – справа найближчих років. Це один із наслідків російської агресії.

"Ти вбив людину? – Нам, священикам, заборонено брати до рук зброю. Іноді я шкодую, що є такий рецепт". Про історію українця розповідають журналісти польського ЗМІ, який каже, що для українців немає іншого шляху, як перемогти москалів.

Також видання пропонує розповіді кількох військових репортерів, які працювали у зоні бойових дій в Україні та поділилися досвідом перебування на передовій.

Йдеться і про застереження нобелівського лауреата від помилок лібералізму у питанні відбудови України. Наголошується, що є той, хто хоче заробити, а є той, хто хоче грошей позичити. Але найважливішим є відсутність підзвітного, прозорого та надійного державного сектору. У той час, коли російські ракети б’ють по житлових будинках, електростанціях, школах і дорогах, яскраве бачення відбудованої післявоєнної України здається нереалістично далеким. Але битва ідей уже почалася – все про те, як керувати найбільшим проектом реконструкції Європи після закінчення війни.

Крім того, повідомляється, що Гданськ передає україні електрогенератори та опалення для наметів. Зокрема, до Львова буде доставлено 19 електрогенераторів, а до Харкова та Херсона – чотири опалювальні намети, які дозволять пережити найважчі зимові місяці.