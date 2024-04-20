Небезпечніші за "Кинджал": що таке Х-69 – ракета, якою росіяни зруйнували Трипільську ТЕС

Коротко про те, що у тексті:

Що таке Х-69 і як її створювали

Застосування в Україні

Технічні характеристики ракети Х-69

Які особливості ракети Х-69

У чому небезпека ракет Х-69

Як Україна може протистояти ракетами Х-69

Що таке Х-69 і як її створювали

Х-69 – це російська високоточна малопомітна крилата ракета класу "повітря-поверхня". Вона призначена для ураження наземних стаціонарних цілей з координатами, відомими до пуску, в тому числі без радіолокаційного, інфрачервоного та оптичного контрасту щодо навколишнього тла.

Ракету створено у розташованому в Дубні Московської області проєктно-конструкторському бюро "МКБ "Радуга", яке після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебуває під санкціями більшості західних країн.

Вперше Х-69 продемонстрували публічно в серпні 2022 року, тому її називають однією з найновіших російських розробок. Однак експерти наголошують, що ця ракета є модифікацією Х-59МК2, а та, в свою чергу, модернізацією ракети Х-59, прийнятої на озброєння ще на початку 1980-х. Портал "Мілітарний" пише, що в 2009 році ракета Х-69 була презентована саме як Х-59МК2. Від своєї попередниці (Х-59МК) нова версія відрізнялася системою наведення, ймовірно позиченої в Х-555. Йдеться про поєднання автономної інерційної системи навігації з коригуванням курсу за даними супутників ГЛОНАСС і оптико-електронної системи самонаведення, за якою датчики орієнтуються на на мапу, записану в пам'ять ракети.

Фото: wikipedia

Суттєво переробили ракету у 2015-му. Система наведення залишилася без змін, а от турбореактивний двигун розмістили всередині корпусу (досі він був підвішений зовні). Змінився і зовнішній вигляд ракет: вони стали квадратними в поперечному перерізі, у верхній частині з'явилася пара висувних крил, а позаду кілі–"плавники", що розгортаються при польоті. Росіяни заявляли, що бойова частина ракети становить 310 кг, а максимальна дальність ураження – 290 км. Ракету Х-69 довго розробляли, а процес пришвидшила повномасштабна російсько-українська війна, коли Кремлю знадобилося далекобійна високоточна зброя.

За даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), у вересні 2023 року ракети Х-69 ще проходили льотні випробування. А вже на початку 2024-го Росія вдарила цією зброєю по Україні.

Застосування в Україні

Перший відомий випадок застосування ракети Х-69 стався 7-го лютого 2024 року, під час масованого ракетного обстрілу. Так український паблік WarMonitorUa повідомляв, що впродовж 7-8 лютого по Миколаївській, Полтавській і Сумській областях росіяни випустили три керовані авіаційні ракети Х-59 та три ракети Х-69. П'ять із шести ракет вдалося збити, а частини та уламки ракети передали для вивчення в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Експерти КНДІСЕ провели аналіз матеріалів корпусу, а також специфічної фольги, розміщеної під зовнішньою обшивкою бойової частини. Вона, ймовірно, призводить до повітряного підриву ракети при попаданні уражаючих елементів, пояснював директор інституту Олександр Рувін. Він також зазначив, що маркування свідчить про виготовлення ракет наприкінці 2023 року.

Фото: kndise.gov.ua

Ще одного удару ракетою Х-69 рашисти завдали 18 лютого 2024 року. Винищувач Су-57 завдав ракетного удару по українських цілях, але ракета не потрапила в ціль та впала на відкриту місцевість. Ймовірно, росіяни використали новітні Су-57 для ракетного удару по Україні, щоб зняти військово-пропагандистський фільм на тлі президентських виборів у РФ.

Останній випадок застосування Х-69 – 11 квітня 2024 року. Росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України, з використанням кількох груп безпілотників, ракет зі стратегічних бомбардувальників, балістики і "кинджалів". Усього було використано 82 ракети повітряного і наземного базування. Саме в цей день крилатими ракетами Х-69 були зруйновані всі потужності Трипільської ТЕС на Київщині.

Наслідки руйнувань росіянами Трипільської ТЕС, Фото: Getty Images

До слова, квітневий удар дозволив по-новому оцінити деякі параметри ракети. Якщо раніше дальнобійність Х-69 оцінювали в 290-300 км, то тепер, зважаючи на відстань від ТЕС до лінії бойового зіткнення, можна говорити про близько 400 км, заявив у етері телеканалу "Еспресо" директор компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Фактично, це дозвукова крилата ракета, яка була випущена з російських літаків. Це говорить про те, що у ворога збільшився арсенал засобів ударів по українських об'єктах", – зазначив Згурець.

Інфографіка: ukrinform

Технічні характеристики ракети Х-69

Довжина – 4,2 м,

Ширина та висота в похідному положенні – 0,4 м,

Розмах крила – 2,45 м,

Заявлена дальність польоту – 290 км,

Ймовірна дальність польоту – до 400 км,

Маса ракети – 710 кг,

Бойова частина – 310 кг,

Максимальне відхилення – 5 м,

Швидкість – 700-1000 км/год,

Висота польоту – 25-70 м.

Які особливості ракети Х-69

Ракета входить до комплексу озброєння російського винищувача п'ятого покоління Су-57. Однак таких літаків у РФ небагато (за оцінками Defense Express – близько десятка), тому довелося адаптувати Х-69 під простіші літаки. Виробники заявляють, що ракета також може застосовуватися з Су-30МК, Су-34, Су-35С, МіГ-35С та МіГ-29К.

Цілі Х-69 – об'єкти із заздалегідь відомими координатами. Ними можуть бути об'єкти комунікацій, залізничні станції, наземні склади боєприпасів і командні пункти, нафтопереробні та нафтохімічні заводи, цехи і так далі.

Бойова частина ракет Х-69 буває трьох видів: ядерно-бойова, касетна та фугасно-кумулятивна проникаючого типу. Останній вид, очевидно, був застосований при обстрілі Трипільської ТЕС, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він каже, що Х-69 називають малопомітною, бо ракета має захист від впливу комплексів радіоелектронної боротьби. Це ускладнює її придушення РЕБом і збільшує вірогідність прориву ППО.

"До таких характеристик, наприклад, можна віднести те, що вона має невелику висоту польоту. Вона становить, приблизно, 20 м. На такій висоті дуже складно засобам РЛС (контрбатарейні радіолокаційні станції) зафіксувати та супроводжувати ціль. Завдяки цьому ракета може проходити ешелоновану ППО по відповідних траєкторіях та маршрутах і не бути навіть поміченою", – зазначив Коваленко.

Інший експерт – заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь – каже, що ракетою Х-69 росіяни намагаються скопіювати Storm Shadow або Taurus.

"Росіянам вдалося модернізувати цю ракету, яка дуже схожа візуально на той самий Storm Shadow або Taurus, які росіяни намагаються скопіювати. Проблема полягає в тому, що росіяни достатньо довго проводять розвідку. Ці запуски ракет, запуски "шахедів" – очевидно, вони викривають наше радіолокаційне поле перед ударом ракетами. Це нова загроза, з якою нам треба буде якось рахуватися", - зазначив експерт.

У чому небезпека ракет Х-69

Якщо порівнювати Х-69 із Taurus або Storm Shadow, з якими ракета має візуальну схожість через "паралелепіпедну форму", то західні ракети мають більшу дальність, а також є габаритнішими. Корисне навантаженням Storm Shadow/SCALP у півтора рази більше, ніж у Х-69.

Варто пам'ятати, що хоча ракети й розробляли під новітні Су-57, запускати їх можна також і з Су-34 чи Су-35, що їх Росія широко застосовує у війні проти України, завдаючи ударів по українських прифронтових позиціях. Цих літаків у РФ багато, а тому обстріли ракетами Х-69 можуть масовими і (при підтвердженні дальнобійності в 400 км) загрожуватимуть більшій частині України.

"Якщо Х-101 використовується зі стратегічних бомбардувальників і можна визначити попередній час запуску, то значна кількість Су-35 (за умови, якщо Х-69 буде виготовлятися більш масово) створює для противника більшу можливість використання цих крилатих ракет", – пояснював директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

У матеріалі Defense Express і взагалі припускали, що застосування Х-69, хоча ця ракета дозвукова та має меншу бойову частину, може бути небезпечнішою для українців, ніж гіперзвуковий "Кинджал".

Фото: defence-ua

"По-перше, її результативний удар говорить про можливості її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону. По-друге, її запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МиГ-31К. Також її використання, саме за рахунок запуску з Су-34 чи Су-35 може носити більш масовий характер у силу більшої кількості носіїв. Але після того, як у РФ налагодять її повномасштабне серійне виробництво", – йдеться в матеріалі.

Також експерти поділились картою, на якій видно зону ураження ракетами Х-69.

"На мапі показані виключно гіпотетичні пускові райони, без урахування можливості ворогом використати повітряний простір Білорусі. У випадку, якщо РФ повторить таку практику часів 2022 року із повітряного простору свого сателіта, то до зони ураження можливо додати всю територію України окрім Закарпатської області", – наголосили в Defense Express.

Як Україна може протистояти ракетами Х-69

Х-69 – складна ціль для української протиповітряної оборони. Можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів є перевагою ракети і проблемою для української ППО. Ще одним моментом, що ускладнює боротьбу з ракетами є відносно невеликий розмір Х-69 (4,2 м, тоді як, скажімо в Х-101 – 7,5 м).

Defense Express називає кожне ураження такої повітряної цілі видатним результатом воїнів протиповітряної оборони України. Але аналітики наголошують – обстріл Трипільської ТЕС 11 квітня 2024 року "говорить про можливості її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону".

"Звісно, що Х-69 – це нова ракета для нас. Тому ми вивчаємо, як можна їй протидіяти. Найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся і з достатньо більш складними типами ракет, як "Циркон" та "Кинджал", – зазначив після обстрілу 11 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Однак боротися з Х-69 Сили оборони можуть не лише "Патріотами", переконаний Сергій Згурець.

"Оці крилаті ракети є дозвуковими, їх можна збивати навіть з ПЗРК, з будь-яких систем, які збивають "шахеди". Питання в тому, що треба збільшити кількість різних засобів на прикриття наших ГЕС і ТЕС. Це треба робити і самостійно, і в співпраці з нашими партнерами", – наголосив військовий експерт.