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Головна Пояснюємо Нічний жах для росіян: все про Aero Azimuth – комплекс, що допоможе знешкоджувати не дрони, а екіпажі, які ними керують
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Нічний жах для росіян: все про Aero Azimuth – комплекс, що допоможе знешкоджувати не дрони, а екіпажі, які ними керують

Роман Яворський
20 вересня, 2024 п'ятниця
16:36
Пояснюємо Aero Azimuth

Протидія дронам противника – одне з найважливіших завдань у російсько-українській війні. Допомогти оборонцям України тут може новий розвідувальний комплекс Aero Azimuth, що розроблений на аеростаті, тобто працює за принципом повітряної кулі. А головне – допомагає він виявляти та знищувати не дрони, а їхніх операторів

Зміст

Що таке Aero Azimuth

Електронна система Aero Azimuth спостереження була представлена українським виробником Kvertus  у вересні 2024-го. Наземні версії системи Azimuth, виробництва Kvertus, перебували на озброєнні ЗСУ раніше, тепер систему вирішили встановити на літаючій платформі. Для цього використали аеростат, виготовлений ще однією українською компанією – Aerobavovna. 

Система детекції дозволяє на дистанції кілька десятків кілометрів визначати розташування пультів дронів. 

"Основне завдання комплексу, який отримав назву Aero Azimuth – показати місце розташування ворожих розрахунків безпілотників різного призначення для їхнього подальшого вогневого ураження з метою знищення або припинення виконання завдання", – пояснює портал "Мілітарний".

Фото: mil.in.ua

Тобто замість того, щоб знищувати дрон, українські військові розпочнуть полювання на більш цінну ціль – зовнішній пілот та розрахунок. Якісно підготувати оператора дрона – дорожче, ніж купити новий дрон, і часу для цього знадобиться більше.

Як аеростати використовують на війні

За часів Антитерористичної операції на Донбасі в Збройних Силах України існувала військова частина, яка займалася аеростатами. Однак використання цих пристроїв було доволі рідкісним, якщо порівнювати із провідними арміями світу, розповідає співзасновник проєкту Aerobavovna Юрій Висовень.

Спочатку для потреб Сил оборони закуповували британські аеростати, потім розпочали створення власних. Aerobavovna виготовляє аеростати, що допомагають зі спостереженням (розвідкою), ретрансляцією сигналів для керування дронами та сигналу зв'язку. Також доводилося повітряними кулями доставляти вибухівку.


Станом на початок 2024 року, йшлося про сотню різних українських аеростатів, що постійно вдосконалюються і пройшли шлях від найпростіших виробів до високотехнологічної продукції.

Aerobavovna розробила спеціальну форму для пристроїв, бо звичайна куля при сильному вітрі прибиватиметься до землі. Тому виробники поєднали властивості повітряної кулі та повітряного змія (kite). 

"У більших моделях реалізована подача живлення по дротах нагору. Він може два тижні висіти й працювати, якщо хтось знизу міняє акумулятори або заливає пальне в генератор", – зазначив Юрій Висовень.

Аеростати компанії здатні витримувати пориви вітру до 15 м/с та підіймати корисне навантаження вагою від 4 до 25 кілограмів.

Aero Azimuth

Фото: root-nation.com

 

Як працює Aero Azimuth

Комплекс Aero Azimuth складається з електроніки, повітряної кулі, причепа з лебідкою для запуску кулі, газобалонної системи для надування та інструментів для ремонту та обслуговування аеростата.

Розробники рекомендують розміщувати Aero Azimuth за 9 кілометрів від лінії бойового зіткнення, на різному діапазоні малих й середніх висот. З одного боку це близько, а з іншого – виявити пасивний комплекс можна лише засобами оптичної розвідки, а на такій дистанції це доволі складно. 

"Azimuth використовує обладнання розвідки джерел електромагнітних сигналів (SIGINT) для виявлення та визначення місця знаходження радіочастотних сигналів, які випромінюють оператори безпілотників для керування своїми літальними апаратами. Ці сигнали охоплюють канали зв’язку, телеметрії та обміну даними. Інформація, отримана Azimuth, може бути передана підрозділам у реальному часі, а ті вже відпрацьовують проти оператора безпілотників", – пояснює принцип роботи комплексу колишній фахівець із боєприпасів та офіцер зі знешкодження бомб Стів Браун.

Оптимальна висота застосування аеростатів становить від 300 до 700 метрів. Пристрій, піднятий на таку висоту, може виявляти цілі на дистанції до 60 км, а також проводити точну тріангуляцію положення цілі на відстані 24-30 кілометрів. 

Aero Azimuth

Фото: Aerobavovna

 

Пасивний тип обладнання "Азимутів" і літальний апарат із тканини разом створюють  вкрай малу радіолокаційну сигнатуру. Крім того, Aero Azimuth майже не рухається, тому виявити комплекс електронними засобами буде нелегко. Це, однак, не заважає ворогу вишуковувати "азимути" з допомогою дронів.

Технічні характеристики Aero Azimuth

  • Висота застосування – 300-700 м,
  • Корисне навантаження – до 25 кг,
  • Виявлення цілей – до 60 км,
  • Точна тріангуляція положення цілей – 24-30 км,
  • Розміщення від лінії зіткнення – 9 км.

Aero Azimuth

Фото: twz.com

Як Aero Azimuth використають на фронті

"Використання аеростатів і їхні основі переваги – довгого перебування у повітрі –  дозволяє організувати відносно недорогу й щільну систему повітряної радіоелектронної, радіолокаційної або оптичної розвідки й створювати мережу ретрансляторів сигналу", – наголошує "Мілітарний".
Перевагою Aero Azmiuth, при застосуванні кількох систем у поєднанні з іншими датчиками та засобами, повинне стати цілодобове покриття відносно великої за площею території. Сили оборони здатні знищувати окремі безпілотники, однак кількісна перевага в цьому компоненті все одно на боці окупантів. Тому вицілювання операторів чи пунктів, звідки керують великою кількістю БпЛА, змусить ворога коригувати тактику, частіше змінювати позицію і, як наслідок, обмежить використання російських дронів.

Цікаво, що найбільшою загрозою для аеростатів, які ворогу нелегко виявити оптичними засобами, виробники називають "своїх". Усі суміжні підрозділи попередити фактично неможливо, тому часто трапляються ураження українських аеростатів "дружнім вогнем". Утім, навіть такі випадки у "Аеробавовні" не вважають критичними. Адже уражений аеростат втрачає тиск повільно і так само повільно втрачає висоту. Відтак залишаються великі шанси, що корисне навантаження вдасться зберегти. 

"Якщо з такої висоти падає дрон, то можна за ним не йти, а з аеростата – все може зберегтися", – наголосив співзасновник Aerobavovna Юрій Висовень.

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