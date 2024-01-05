Що таке Wisent 1MC: машина, якою ЗСУ переорюють мінні поля

Еспресо розповідає про Wisent 1MC – машину для розмінування, схожу на павука, що переорює мінні поля рашистів, її особливості та технічні характеристики.

Про що у тексті:

Що таке Wisent 1MC та хто її створив

Як працюють Wisent 1

Тактико-технічні характеристики Wisent 1

Скільки "вісентів" передадуть Україні і чому вони вкрай потрібні

Що таке Wisent 1MC та хто її створив

Wisent 1 – це німецька броньована інженерна машина розроблена конструкторами з фірми Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) на танковому шасі Leopard 1. Назва бронемашини перекладається з нідерландської, як "зубр".

Wisent 1 походить від машини ARV 2000 (Armoured Recovery Vehicle 2000), створену на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. "Вісенти" мають три основні варіанти: броньована інженерна машина, броньована евакуаційна машина і, власне, "мінний розгороджувач". Wisent перебував на озброєнні як інженерних військ Бундесверу, так і в з'єднаннях інших армій, на озброєнні яких були бойові танки Leopard.

Для створення "антимінної" конфігурації бронемашини німецькі конструктори долучили британських фахівців із Pearson Engineering. Британську компанію називають однією з найкращих у світі, коли йдеться про обладнання для бойової інженерії чи забезпечення мобільності на полі бою. Устаткування Wisent 1MC складається з броньованої машини компанії FFG, що оснащена повнорозмірним мінним відвалом від Pearson Engineering.

Фото: ffg-flensburg.de

Машина має високий рівень захисту, щоб захистити екіпаж. Це балістичний захист на рівні стандарту НАТО STANAG 4569 Level 5, а також захист від мін на рівні Level 3 (витримує підрив протитанкової міни фугасної дії з масою заряду 8 кг вибухівки). Є також можливість встановлення додаткового модульного захисту. Яя машина добре захищена як, наприклад, від пострілів із гранатометів та ПТРК, так і від мін.

У 2008 році 5 таких бронемашин застосовувались армією Данії під час бойових дій в Афганістані. Аналогічну машину Wisent 2 (на базі Leopard 2) закупили Канада, Норвегія, Угорщина, Катар та ОАЕ.

Як працюють Wisent 1

Wisent 1 MC робить проходи у мінному полі, здійснюючи автоматичну розмітку розмінованої ділянки. Таким чином піхотинці чітко бачать, яка територія розмінована і де можна пересуватися. Ширина розмінування машиною – 2,5-2,6 м. Система має лопатевий трал, завдяки якому працює як великий "мінний плуг". Wisent 1 MC оре мінні поля, витісняючи закопані міни і створюючи дорогу, зручну для руху.

До складу розмінувальної машини входять: шахтний плуг на всю ширину захвату, система розмітки смуги руху, дублікатор магнітних підписів, допоміжна лебідка, кран вантажністю 30 тонн та передній адаптер високого підйому. За зовнішнім виглядом Wisent нагадує велетенського павука.

Машина оснащена дизельним двигуном з турбонаддувом, що розвиває потужність 960 к.с. Цікаво, що танк Leopard 1, що є основою для "зубра", оснащений двигуном із 830 к.с. Щодо озброєння, то машина оснащена 12,7-мм кулеметом у дистанційно керованому модулі.

Щодо інших модифікацій, то евакуаційний Wisent 1 може підіймати пошкоджені та застряглі на полі бою бойові машини, буксирувати їх у безпечне місце чи забезпечити техобслуговування в польових умовах (оснащений інтегрованим зварювально-різальним обладнанням).

"Ця машина оснащена краном та може підіймати вельми важкі вантажі. Кран може бути залученим для підйому башт бойових машин або силових агрегатів основних бойових танків, а також для інших вантажопіднімальних робіт. БРЕМ також має головну лебідку вантажністю 35 тонн із тросом довжиною 90 м", – йдеться в огляді Армії Inform.

Wisent 1 має вантажну платформу над моторним відсіком, запасний блок живлення для заміни в польових умовах, а також передній бульдозерний відвал, що дозволяє використовувати їх для подолання перешкод і земляних робіт.

Як броньована інженерна машина "зубр" може будувати та усувати перешкоди на полі бою, готувати вогневі позиції, засипати рови тощо. Продуктивність землерийних робіт складає до 300 м³/год. Стріла екскаватора може підіймати вантажі з максимальною вагою близько 4,5 тонни.

Тактико-технічні характеристики Wisent 1

Екіпаж — 3 особи,

Довжина – 8,2 м,

Ширина – 3,46 м,

Висота – 2,95 м,

Маса – 44,5 т,

Максимальна вага – 47 т,

Запас ходу – 375 км,

Запас ходу по шосе — 600 км,

Швидкість – 65 км/год.

Скільки "вісентів" передадуть Україні і чому вони вкрай потрібні

У статті видання The Economist Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що одним з важливих компонентів для просування української армії є технології розмінування.

"Станом на 24 лютого 2022 року Збройні Сили України мали обмежений комплект сил, призначених для пророблення проходів у мінно-вибухових загородженнях. На їх озброєнні знаходилися технічно застарілі зразки техніки. Завдяки західним партнерам вдалося дещо наростити спроможності інженерних частин щодо пророблення проходів, але враховуючи безпрецедентні масштаби загороджень, навіть таких спроможностей не вистачає", – написав Головнокомандувач.

Він зазначив, що західні постачання спецтехніки є недостатніми, адже російські мінні поля простягаються на деяких ділянках до 20 км.

Фото: gettyimages

У січні 2023 року виробники "вісентів" – FFG та Pearson Engineering – отримали контракт на постачання ЗСУ бронемашин для розмінування Wisent 1MC. Британська компанія тоді писала про "велику кількість" систем для прориву мінних полів. Конкретних цифр названо не було, але в переліку оборонної допомоги від Німеччини фігурували "42 mine clearing tanks". Упродовж 2023 року, контракт повинен був профінансувати федеральний уряд Німеччини.

У червні 2023 року Німеччина передала дві перші установки для розмінування Wisent. Восени на офіційному сайті німецького уряду повідомили про передачу 16 "вісентів", але з уточненням – вони вже профінансовані, однак фізична передача може бути пов'язана з нюансами виробництва та навчання. За інформацією OSINT-сайту з Нідерландів Oryx, у 2023 році Україна отримала 8 Wisent 1MC із 42-ох запланованих.

Щодо машин Wisent 2, то навряд чи найближчим часом ЗСУ зможуть на них розраховувати взагалі. Так у 2023 році Норвегія підписала контракт з Німеччиною на постачання 11 інженерних машин. Закупівля восьми інженерних машин обійшлася норвежцям у 80 млн євро (10 млн за одиницю), трьох евакуаційних – у 29 млн євро (9,6 млн за одну).

Однак основне тут навіть не ціна, а терміни. Машини обіцяють поставити у 2026-2027 рр. Тобто постачання 11 машин розтягнеться на 3-4 роки, що свідчить, що сучасного військового обладнання доводиться довго чекати.