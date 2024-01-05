Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Пояснюємо Що таке Wisent 1MC: машина, якою ЗСУ переорюють мінні поля
Огляд

Що таке Wisent 1MC: машина, якою ЗСУ переорюють мінні поля

Роман Яворський
5 січня, 2024 п'ятниця
19:00
Пояснюємо Wisent 1

При проведенні наступальної операції в 2023 році однією з головних перешкод для Збройних Сил України стали мінно-вибухові загородження. Росіяни на захоплених територіях створили надзвичайно насичені та обсяжні мінні поля. Саме для подолання таких перешкод і призначені броньовані інженерні машини Wisent 1, які передає Україні Німеччина

Еспресо розповідає про Wisent 1MC – машину для розмінування, схожу на павука, що переорює мінні поля рашистів, її особливості та технічні характеристики.

Про що у тексті:

  • Що таке Wisent 1MC та хто її створив
  • Як працюють Wisent 1
  • Тактико-технічні характеристики Wisent 1
  • Скільки "вісентів" передадуть Україні і чому вони вкрай потрібні

Що таке Wisent 1MC та хто її створив

Wisent 1 – це німецька броньована інженерна машина розроблена конструкторами з фірми Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) на танковому шасі Leopard 1. Назва бронемашини перекладається з нідерландської, як "зубр". 

Wisent 1 походить від машини ARV 2000 (Armoured Recovery Vehicle 2000), створену на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. "Вісенти" мають три основні варіанти: броньована інженерна машина, броньована евакуаційна машина і, власне, "мінний розгороджувач". Wisent перебував на озброєнні як інженерних військ Бундесверу, так і в з'єднаннях інших армій, на озброєнні яких були бойові танки Leopard.

Для створення "антимінної" конфігурації бронемашини німецькі конструктори долучили британських фахівців із Pearson Engineering. Британську компанію називають однією з найкращих у світі, коли йдеться про обладнання для бойової інженерії чи забезпечення мобільності на полі бою. Устаткування Wisent 1MC складається з броньованої машини компанії FFG, що оснащена повнорозмірним мінним відвалом від Pearson Engineering.

Wisent 1

Фото: ffg-flensburg.de

Машина має високий рівень захисту, щоб захистити екіпаж. Це балістичний захист на рівні стандарту НАТО STANAG 4569 Level 5, а також захист від мін на рівні Level 3 (витримує підрив протитанкової міни фугасної дії з масою заряду 8 кг вибухівки). Є також можливість встановлення додаткового модульного захисту. Яя машина добре захищена як, наприклад, від пострілів із гранатометів та ПТРК, так і від мін. 

У 2008 році 5 таких бронемашин застосовувались армією Данії під час бойових дій в Афганістані. Аналогічну машину Wisent 2 (на базі Leopard 2) закупили Канада, Норвегія, Угорщина, Катар та ОАЕ.

Як працюють Wisent 1

Wisent 1 MC робить проходи у мінному полі, здійснюючи автоматичну розмітку розмінованої ділянки. Таким чином піхотинці чітко бачать, яка територія розмінована і де можна пересуватися. Ширина розмінування машиною – 2,5-2,6 м. Система має лопатевий трал, завдяки якому працює як великий "мінний плуг". Wisent 1 MC оре мінні поля, витісняючи закопані міни і створюючи дорогу, зручну для руху.

До складу розмінувальної машини входять: шахтний плуг на всю ширину захвату, система розмітки смуги руху, дублікатор магнітних підписів, допоміжна лебідка, кран вантажністю 30 тонн та передній адаптер високого підйому. За зовнішнім виглядом Wisent нагадує велетенського павука.

Машина оснащена дизельним двигуном з турбонаддувом, що розвиває потужність 960 к.с. Цікаво, що танк Leopard 1, що є основою для "зубра", оснащений двигуном із 830 к.с. Щодо озброєння, то машина оснащена 12,7-мм кулеметом у дистанційно керованому модулі.

Щодо інших модифікацій, то евакуаційний Wisent 1 може підіймати пошкоджені та  застряглі на полі бою бойові машини, буксирувати їх у безпечне місце чи забезпечити техобслуговування в польових умовах (оснащений інтегрованим зварювально-різальним обладнанням).

"Ця машина оснащена краном та може підіймати вельми важкі вантажі. Кран може бути залученим для підйому башт бойових машин або силових агрегатів основних бойових танків, а також для інших вантажопіднімальних робіт. БРЕМ також має головну лебідку вантажністю 35 тонн із тросом довжиною 90 м", – йдеться в огляді Армії Inform.

Wisent 1 має вантажну платформу над моторним відсіком, запасний блок живлення для заміни в польових умовах, а також передній бульдозерний відвал, що дозволяє використовувати їх для подолання перешкод і земляних робіт. 

Як броньована інженерна машина "зубр" може будувати та усувати перешкоди на полі бою, готувати вогневі позиції, засипати рови тощо. Продуктивність землерийних робіт складає до 300 м³/год. Стріла екскаватора може підіймати вантажі з максимальною вагою близько 4,5 тонни. 

Тактико-технічні характеристики Wisent 1

  • Екіпаж — 3 особи,
  • Довжина – 8,2 м,
  • Ширина – 3,46 м,
  • Висота – 2,95 м,
  • Маса – 44,5 т,
  • Максимальна вага – 47 т,
  • Запас ходу – 375 км,
  • Запас ходу по шосе — 600 км,
  • Швидкість – 65 км/год.

Скільки "вісентів" передадуть Україні і чому вони вкрай потрібні

У статті видання The Economist Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що одним з важливих компонентів для просування української армії є технології розмінування. 

"Станом на 24 лютого 2022 року Збройні Сили України мали обмежений комплект сил, призначених для пророблення проходів у мінно-вибухових загородженнях. На їх озброєнні знаходилися технічно застарілі зразки техніки. Завдяки західним партнерам вдалося дещо наростити спроможності інженерних частин щодо пророблення проходів, але враховуючи безпрецедентні масштаби загороджень, навіть таких спроможностей не вистачає", – написав Головнокомандувач.
Він зазначив, що західні постачання спецтехніки є недостатніми, адже російські мінні поля простягаються на деяких ділянках до 20 км.

Wisent 1

Фото: gettyimages

У січні 2023 року виробники "вісентів" – FFG та Pearson Engineering – отримали контракт на постачання ЗСУ бронемашин для розмінування Wisent 1MC. Британська компанія тоді писала про "велику кількість" систем для прориву мінних полів. Конкретних цифр названо не було, але в переліку оборонної допомоги від Німеччини фігурували "42 mine clearing tanks". Упродовж 2023 року, контракт повинен був профінансувати федеральний уряд Німеччини.

У червні 2023 року Німеччина передала дві перші установки для розмінування Wisent. Восени на офіційному сайті німецького уряду повідомили про передачу 16 "вісентів", але з уточненням – вони вже профінансовані, однак фізична передача може бути пов'язана з нюансами виробництва та навчання. За інформацією OSINT-сайту з Нідерландів Oryx, у 2023 році Україна отримала 8 Wisent 1MC із 42-ох запланованих.

Щодо машин Wisent 2, то навряд чи найближчим часом ЗСУ зможуть на них розраховувати взагалі. Так у 2023 році Норвегія підписала контракт з Німеччиною на постачання 11 інженерних машин. Закупівля восьми інженерних машин обійшлася норвежцям у 80 млн євро (10 млн за одиницю), трьох евакуаційних – у 29 млн євро (9,6 млн за одну).

Однак основне тут навіть не ціна, а терміни. Машини обіцяють поставити у 2026-2027 рр. Тобто постачання 11 машин розтягнеться на 3-4 роки, що свідчить, що сучасного військового обладнання доводиться довго чекати.

Статті
Новини
Війна з Росією
зброя для України
Читайте також:
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
5 січня, 2024 п'ятниця
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
На фото: "Квартал 95" переспівав пісню "Тартак"
4 січня, 2024 четвер
Положинський прокоментував використання пісні гурту "Тартак" у новорічному концерті "Вечірнього Кварталу"
обстріл, ППО
5 січня, 2024 п'ятниця
РФ двічі з вечора запускала "шахеди": на Херсонщині є поранені, на Хмельниччині пролунали вибухи
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.26
    Купівля 38.26
    Продаж 39.09
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 січня
19:10
Рамзан Кадиров
Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених в обмін на зняття санкцій проти членів його сім'ї
18:50
Оскар Пісторіус
Паралімпійця Пісторіуса, який отримав 13 років за вбивство своєї дівчини, достроково звільнили з в'язниці
18:50
Армія РФ вночі обстріляла Херсонщину
РФ завдала ракетного удару по агропідприємству в селі Інгулець на Херсонщині: загинула людина
18:20
Чорне море, Крим
ЗСУ підтвердили, що 4 січня вразили російський склад боєприпасів у Криму
18:16
Шмигаль
Шмигаль розкрив деталі масштабної реформи освіти та пообіцяв збільшити виплати вчителям на 21%
18:06
Сектор Гази
Ізраїль окреслив плани щодо управління Газою після закінчення війни з ХАМАС
18:05
OPINION
Сергій Таран
ЄС на шпагаті: Україна потребує підтримки, але Європа ще більше потребує захисту України
18:03
На фото: Луна
Співачка Луна заявила, що писатиме пісні російською, щоб бути "чесною з собою"
17:55
Росія атакувала Харків ракетами іноземного виробництва, - очільник ОВА Синєгубов
17:45
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Зі Шрі-Ланки до лав ЗСУ: продюсерка Цимбаліст розповіла про героїв нового документального серіалу "Повернення додому"
17:35
Оновлено
Марʼяна Безугла
Комітет з питань нацбезпеки ВРУ ухвалив відкликати Безуглу з посади заступниці голови, - нардеп
17:27
продукти магазин
Світові ціни на продовольчі товари знизились після рекордного зростання у 2022 році, - ООН
17:26
Олександр Ткаченко
Помер колишній голова Верховної Ради Олександр Ткаченко
16:53
Володимир Путін
"В Україні визнали, що Путін має мирні наміри": роспропаганда запустила нову маніпуляцію
16:53
непал солдати
Непал призупинив видачу дозволів на роботу в РФ через вербування своїх громадян на війну проти України
16:49
Огляд
"Містер Блейк до ваших послуг"
Зрозуміти "Снігову спільноту": що подивитися на вихідних
16:35
німецька вівчарка_собака
Дослідники з США з'ясували, що сигаретний дим може викликати рак у собак
16:23
діти, війна
Росіяни перевіряють дитячі свята на ТОТ на наявність українських символів, - Спротив
16:16
Оновлено
єврейська громада україни
Блінкен, Боррель та Бербок відвідають Близький Схід на тлі розширення конфлікту у Газі
16:01
Ексклюзив
вогневі точки біля Євпаторії
Після ударів по Євпаторії стало зрозуміло, що система російської ППО - друшлаг, - Гуменюк
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Мистецтво на крові. Куди поділися мільярди Міноборони, які мали піти на форму та труси?
15:55
В Україні створили бойового робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції
15:50
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла до півфіналу першого в сезоні турніру WTA
15:36
безробіття
Мінекономіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу: які зміни чекають на українців
15:34
Євпаторія
Окупанти залишилися без РЛС: "Атеш" про наслідки удару по військовій частині РФ у Євпаторії
15:24
Ексклюзив
Авдіївка
Ситуація в Авдіївці: ворог намагається заходити із промзони у будинки, - офіцер Морозов
15:13
Оленівка
На сьогодні Україна повернула 23 поранених військових з Оленівки, - правозахисниця
15:05
Заступниці "міністра" окупованого Криму загрожує 15 років за держзраду
14:59
Росія щодня продукує нові фейки
У Полтаві затримали "політексперта", який готував пропагандистські статті для російських ЗМІ
14:55
окупанти, орки
РФ планує створити у школах на ТОТ Луганщини "музеї" війни проти України, – Центр нацспротиву
14:23
окупанти, орки
Синєгубов розповів, чи можливий повторний наступ окупантів на Харків
14:06
OPINION
Володимир Поздняков
Як реформувати мобілізаційну систему
13:49
Спецоперація ГУР на Бєлгородщині: розвідники атакували російський взводний опорний пункт
13:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:34
Квартал 95
"Дискримінаційний гумор": Комісія з журналістської етики оприлюднила висновок щодо жарту "Кварталу 95" про мешканку Скадовська
13:07
"Є загроза повторення атак на критичну інфраструктуру": у Києві перевірять усі Пункти незламності
13:01
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ спробує протестувати деякі зразки озброєння, яких ще не використовувала, - Згурець
13:00
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Чия ракета, треба розбиратись": у Повітряних силах наразі не можуть підтвердити використання РФ ракет від КНДР
13:00
Водохресний святвечір
Водохресний святвечір 2024: нова дата, як відзначати і що має бути на столі
12:58
на фото наслідки обстрілу Херсона
РФ обстріляла Херсон: поранено чотирьох людей, пошкоджено склад із гуманітаркою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV