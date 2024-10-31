"Супербізони", що ефективно маневрують на будь-якому бездоріжжі: що відомо про канадські бронетранспортери ACSV та їхні можливості

Що таке ACSV і як його створювали

ACSV (інші назви LAV 6, Super Bison) – це четверте покоління колісних бойових броньованих машин LAV. Абревіатура Armoured Combat Support Vehicle буквально означає "бойова броньована допоміжна машина" (тоді як LAV, Light Armoured Vehicle – "легка броньована машина").

Перші броньовики LAV були розроблені канадською компанією General Dynamics Land Systems пів століття тому – ще в 1976 році. Три основні моделі отримали назви Cougar, Grizzly і Husky. LAV 2 також отримали імена на честь тварин – "Койот" і "Бізон". Основою для ACSV стали бронемашини третього покоління LAV, що вперше надійшли на озброєння в 1999 році.

Поштовхом до подальшого вдосконалення стала участь Канади в місії західної коаліції в Афганістані. В афганській операції канадський підрозділ втратив 13 бронетранспортерів LAV, а 160 були пошкоджені. Загалом збройні сили Канади втратили третину всієї легкої бронетехніки. Після цього уряд Канади виділив 5 млрд канадських доларів на вдосконалення бронетехніки.

У 2011 році з'явилися перші зразки нових бронетранспортерів четвертого покоління – LAV 6.0. на озброєння канадської армії вони були прийняті у 2016 році, а до 2035-го канадці планують замінити весь свій парк легких броньованих машин. Порівняно із LAV 3, нові машини отримали чимало покращень. Це і новий потужніший двигун, і міцніша броня, і сучасніші рульове управління та гальмівна система.

Всього виробники представили 16 модифікацій LAV 6. З них половину складають бойові машини, а ще 8 входять у серію CSV – машини бойової підтримки. Саме такі Канада передає для потреб українських Сил оборони.

Фото: www.canada.ca

Що відомо про ACSV

Легкий броньований автомобіль LAV 6.0 ACSV призначений для перевезення піхотинців на поле бою. Але його також називають "машиною-конструктором", адже він може бути призначена для різних цілей і завдань.

"Усього канадська армія замовила 360 бронемашин Super Bison у восьми варіантах: бронетранспортери, санітарні машини, машини управління та контролю, машини радіоелектронної боротьби, інженерні машини, комерційні автомобілі, евакуаційні та технічні рятувальні машини, а також мобільні майстерні. Усе це передбачено контрактом на 3 мільярди доларів. Бронемашина оснащена системою підвіски нового покоління та вдосконаленою силовою установкою", – розповідав виданню АрміяInform військовий експерт і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Захисна здатність бронетранспортера Super Bison покращена завдяки подвійному V-подібному днищу корпуса та спеціальним кріпленням сидінь. Ці заходи підвищують стійкість до підриву на мінах та саморобних вибухових пристроях поглинаючи енергію вибуху. Машини отримали поліпшений рівень захисту, здатний стримати кулеметні кулі калібру 14,5 з усіх боків і до 30-мм бронебійних снарядів у лобовій проєкції. Також можна додати додаткову модульну броню.

Новий двигун, з автоматичною 7-ступеневою коробкою передач і потужністю в 450 кінських сил, дозволяє розігнати машину по трасі до 100 км/год і до 40 км/год бездоріжжям. Дальність ходу на одній заправці складає 600 км.

Конструкція "супербізонів" дозволяє ефективно маневрувати в різноманітних умовах, на бездоріжжі, пересіченій або засніженій місцевості. Всюдипрохідність ACSV гарантує доставляння військ, дислокованих у віддалених чи складнодоступних місцях, забезпечує швидку евакуацію поранених. Здатність бронетранспортера працювати в будь-які погоду чи час доби розширюють можливості для медичної підтримки.

Фото: Генеральний штаб Збройних Сил України

Озброєння та системи спостереження на LAV 6 ACSV

Для версії бронетранспортера штатним озброєнням може бути бойовий модуль з 12,7-мм кулеметом. Для версії колісної БМП штатне озброєння становить 25-мм автоматичну гармату M242 Bushmaster зі швидкострільністю 200 пострілів за хвилину і дає можливість вражати легку бронетехніку, повітряні цілі, об’єкти та живу силу противника.

Також бронетранспортер оснащений допоміжним озброєнням – 7,62-мм спареним кулеметом зі скорострільністю 800 пострілів на хвилину. Є можливість додатково встановити ще один поворотний 7,62-мм кулемет і 76-мм димовий гранатомет.

Точність вогню забезпечується цифровою системою управління вогнем, лазерним далекоміром, потужною оптикою та тепловізором. Приціл водія оснащений трьома перископами M17, тепловізійними камерами, камерами заднього огляду для забезпечення огляду вперед і назад, вдень і вночі.

Блок огляду також передбачений у задньому пандусі бойового відділення, щоб спостереження за обстановкою на полі бою міг здійснювати й десант. Башта оснащена денним і тепловізійним прицілом, електронно-оптичним перетворювачем (ЕОП), шістьма перископами й тактичним дисплеєм. Для виявлення та аналізу лазерних і радарних загроз встановлена лазерна система попередження.

На LAV ACSV впроваджені заходи зі зменшення помітності у тепловізійному і радіолокаційному спектрах. На бронемашину встановили сенсори лазерного опромінення. Є можливість інтеграції комплексу активного захисту для знищення ворожих снарядів на підльоті.

Технічні характеристики ACSV

Довжина – 7,62 м,

Ширина – 2,78 м,

Висота – 3,16 м,

Вага – 28,6 тонни,

Дальність ходу без перезаправки – 600 км,

Потужність двигуна – 450 к.с.

Швидкість по трасі – 100 км/год,

Швидкість по бездоріжжю – 40 км/год

Екіпаж – 3 особи,

Десант – до 7 осіб

Бронетранспортер ACSV може долати траншеї, шириною до 2 метрів і вертикальні перешкоди, висотою до 60 см. Машина може підійматися на схили 60% і бічні схили 30%. Радіус розвороту складає автомобіля менш як 19 метрів.

ACSV в Україні

Україна стала третьою країною після Канади та Саудівської Аравії, що отримала на озброєння "Супербізонів". Інформація про постачання в Україну 39 канадських бойових броньованих машин підтримки (ACSV) у модифікації без гармати з'явилась наприкінці червня 2022 року. У жовтні бойові машини з Канади почали прибувати в Європу, де проходило навчання екіпажів. А вже наприкінці грудня 2022 року вони були помічені в українських військових в Україні.

Частину із цих бронетранспортерів за кошти благодійників переобладнали у командно-штабні машини (КШМ). Під час переобладнання на сім машин встановили технічні засоби для обробки розвідувальної інформації (в т.ч. тієї, що надходить безпосередньо з поля бою в режимі онлайн), засоби зв’язку із підрозділами, що перебувають у бою та інші системи, що дають можливість керувати підрозділами. Обладнання, яке встановлюється у командно-штабних машинах, має автономне джерело живлення. У підсумку 7 КШМ передали морським піхотинцям із 36 окремої бригади морської піхоти.

За оцінками Defense Express передача чотирьох десятків ACSV Україні була дуже вагомою підтримкою, адже Канада передала Україні чверть свого наявного на той час парку БТРів. Водночас армія Канади замовила 360 броньованих машин ACSV у восьми варіантах у рамках контракту на 3 мільярди доларів.

У квітні 2024 року стало відомо про другу партію у 50 бронетранспортерів ACSV з колісною системою 8х8 для України, в рамках пакета військової допомоги на $650 млн. Перших бронемашини, в червні направили до Німеччини, де українські військові пройшли навчання. Фото з навчань оприлюднював Генштаб ЗСУ.

"Україна повинна перемогти у цій війні, і Україна може розраховувати на підтримку Канади до самої перемоги. Канада пишається тим, що надає Україні новий парк найсучасніших броньованих машин для захисту її відважних військовослужбовців", – заявляв міністр національної оборони Канади Білл Блер.

Перші 10 бронетранспортерів ACSV з цієї угоди – у санітарній версії для перевезення поранених. У жовтні їх доставили в Україну, про що відзвітували й канадці, і український Генштаб.

"Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії "швидка допомога", в Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", – сказано в повідомленні місії Збройних сил Канади (CAF) на підтримку Сил безпеки України.