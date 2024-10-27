Українські очі для американських HIMARS: що таке PD-2 і як українці створили потужний дрон перед самим повномасштабним вторгненням

Що таке PD-2

PD-2 – це український багатоцільовий БпЛА, виробництва компанії Ukrspecsystems. Комплекс був розроблений у 2020 році. Назва походить від англійського People's Drone – "народний дрон".

Фото: building-tech.org



У 2014 році, коли розпочалася російська збройна агресія проти України, волонтери зіткнулися із проблемою – деякі іноземні компанії не бажали продавати свої безпілотники для потреб українських військових. Тоді, спільно з оборонним підприємством Ukrspecsystems (заснованим у 2014-му) був розроблений авіаційний комплекс PD-1, призначений для розвідки. У 2014 році дрон пройшов фазу тестової експлуатації, а згодом був відправлений у зону бойових дій. У 2018-му – був представлений на військовому параді до Дня Незалежності України.

У 2020 році компанія Ukrspecsystems розробила безпілотник PD-2, глибоку модернізацію PD-1, збільшивши корисне навантаження, дальність зв'язку та ін. У листопаді 2020 року новий літальний апарат проходив визначальні випробування. Через рік був представлений на міжнародній виставці авіакосмічної та оборонної промисловості Aero India – 2021.

Безпілотний літак PD-2 побудований за нормальною аеродинамічною схемою – одномоторний високоплан із триопорним шасі з переднім колесом. Шасі в польоті не прибирається. Силова установка зі штовхаючим гвинтом, який обертається двигуном внутрішнього згоряння.

Наземна станція управління, що входить до складу комплексу, може забезпечувати одночасне управління двома БпЛА. Літаки комплексу оснащені оптичною станцією з гіростабілізованою платформою, розробленою та створеною в Україні. Підвіс оснащений кількома камерами та тепловізором, що дозволяє проводити спостереження на висоті до кількох тисяч метрів у будь-який час доби.

Що відомо про PD-2

PD-2 – це безпілотники з радіусом польотів у понад 200 кілометрів. Вони працюють на двигуні внутрішнього згоряння, а сумарна протяжність маршруту на одному баку може сягати 1000 км і більше.

"Народний дрон" може працювати у повітрі до 12 годин. PD-2 має корисне навантаження до 19 кг, що дозволяє встановити потужну оптичну станцію з тепловізором для ведення розвідки. Камери PD-2 мають п’ятикратний оптичний зум на тепловізорі та 30-разове збільшення на денній камері.

PD-2 може чітко визначати координати об’єктів у кадрі на відстані понад 5 кілометрів. Камера безпілотника може автоматично відслідковувати переміщення цілей, в тому числі рухомих. Це дає змогу коригувати вогонь і розвідувати інформацію для HIMARS та інших далекобійних систем ураження.

"Таким чином екіпажі HIMARS й інших далекобійних артилерійських систем отримали постійні "очі" у повітрі", – писав про дрон портал "Мілітарний".

Один комплекс PD-2 коштує 25-30 млн грн, залежно від комплектування. Комплекс складається з двох розвідувальних БпЛА, наземної станції та мобільного пункту управління на базі повнопривідного мікроавтобуса.

"Комплекс оснащено передовими технологіями: шифруванням, сучасним корисним навантаженням та технологією захисту від перешкод. Він створений за запитами та потребами військових. Військова модифікація PD-2 випробувана на полі бою справжньою війною, що підтвердило її характеристики та можливості", – описує свій продукт виробник. Також Ukrspecsystems називає перевагами комплексу короткий час розгортання та низьку вартість експлуатації.

Види PD-2

PD-2 має дві основні конфігурації. "Народний дрон" може злітати як літак – зі злітно-посадкової смуги, а може мати вертикальний зліт і посадку. Змінити конфігурацію з однією на іншу можна всього за 15 хвилин завдяки модульній будові дрона в польових умовах. Усі великовузлові елементи фіксуються за допомогою "швидкознімних замків", а для збирання або розбирання дрона не потрібні інструменти.

Можливість вертикальних зльоту та посадки, без злітної смуги, є дуже важливою у фронтових умовах, однак через це доводиться трохи погіршити льотні характеристики БпЛА. Наприклад, на дві години зменшується максимальний час у повітрі та до 4,5 км максимальна висота польоту.

Літак із системою вертикального зльоту та посадки (СВЗП) має вбудований в БПЛА генератор та автоматичний підігрів батарей. У PD-2 літакового типу передбачені повністю автоматичні дистанційні зліт і посадка, без втручання людини, навігаційні вогні, що вимикаються в разі потреби вимикаються, автоматичний політ по заданому маршруту.

Також PD-2 може мати не лише розвідувальні, а й ударні функції – завдяки встановленню під крилами контейнери для малорозмірних боєприпасів.

"Ми розробили додаткові бойові модулі, які можуть встановлюватись на PD-2. Загалом можна встановити до 4-х некерованих авіаційних бомб, що скидаються у відповідній точці для ураження об'єкта. По суті ви отримуєте не розвідувальний комплекс, а ударно-розвідувальний, що може здійснювати й розвідку об'єкта, і наносити ураження цілей. Можуть використовувати осколково-фугасні, термобаричні та акумулятивні боєприпаси", – розповідав представник компанії-виробника у 2021 році.

Технічні характеристики PD-2

Довжина – 2,85 м,

Розмах крил – 4-5 м (залежно від конфігурації)

Максимальна швидкість – до 160 км/год,

Крейсерська швидкість – 100 км/год,

Середня тривалість польоту – 10 год,

Дальність зв'язку – до 180 км,

Максимальна дальність польоту – до 1300 км,

Максимальна висота польоту – до 4700 м,

Максимальна злітна маса – 55 кг,

Корисне навантаження – 11 кг,

Швидкість вітру – до 15 м/с,

Температура – від -40 до +55 °C

Шифрування PD-2

Для захисту передачі даних "Другий народний" використовує стандарт шифрування AES-256. Про нього розповідали в оборонному підприємстві Ukrspecsystems.

Фото: uk.wikipedia.org



AES (Advanced Encryption Standard) – це сучасний міжнародний стандарт шифрування для захисту інформації, що широко використовується в різних галузях, в тому числі банківська сфера, урядові установи та військові технології.

"Цифра 256 вказує на довжину ключа шифрування в бітах, роблячи його одним із найнадійніших. Так 256-бітовий ключ має 2^256 можливих комбінацій. Для сучасних комп'ютерів перебрати всі ці варіанти є практично неможливим завданням, що робить AES-256 одним із найбезпечніших методів шифрування", – переконує компанія-виробник..

Під час польоту дрон постійно передає телеметричні дані на наземну станцію. Використовуючи AES-256, ці дані шифруються перед передачею. На наземній станції дані розшифровуються за допомогою секретного ключа.

"Шифрування телеметрії також запобігає можливості модифікації даних. Наприклад, якщо хтось спробує змінити дані про висоту і швидкість літачка, система розпізнає некоректність даних через відсутність правильного шифрування і може вжити заходів безпеки", – зазначили Ukrspecsystems.

Тут упевнені, що AES-256 забезпечить захист польотів і надійного зв'язку під час операцій на PD-2 та інших БпЛА.

"Завдяки своїй складності та великій кількості можливих ключів, ворогу знадобиться мільярд суперкомп'ютерів і десь мільярд років, щоб підібрати ключ до шифру вашої майбутньої передачі даних", – підсумували в компанії.

Айтівці, благодійники, волонтери й музиканти: як українці купували PD-2 для армії

У червні 2022-го фонду "Повернись живим" зумів зібрати кошти й придбати 10 безпілотних комплексів PD-2.

"10 комплексів — це 20 літаків PD-2 і 10 автівок - наземних станцій, переобладнаних у пересувні командні пункти для управління дронами. Загальна вартість придбаних безпілотних комплексів складає приблизно 300 мільйонів гривень, або 8,5 мільйона доларів", – йшлося в повідомленні.

Всього за 2022 рік "Повернись живим" законтрактував 11 таких комплексів: 10 придбали за понад 300 000 000 гривень коштом донатів на загальні рахунки благодійного фонду, а кошти на ще один зібрала ІТ-спільнота DOU.

Також до купівлі саме дронів PD-2 долучилися переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra. Виконавці продали статуетку переможця за $900 тис. Гроші використали на закупівлю трьох комплексів PD-2.

PD-2 на службі Сил оборони

Волонтери регулярно звітують про передачу дорогих комплексів на фронт. Так улітку 2023 року безпілотні комплекси отримали спецпризначенці СБУ із підрозділу "Альфа".

Тоді в СБУ повідомили, що всього за перші кілька днів роботи на передовій ці PD-2 допомогли виявити та знищити ЗРК "Стріла-10М", гармату "Гіацинт-С", БМ-21 "Град", екіпаж БпЛА Zala, САУ "Акація", САУ "Гвоздика" та ворожу військову автомобільну техніку. Також бійці поділилися кадрами знищення ворожої техніки.

Також комплекси PD-2 передавали розвідникам, морпіхам, бійцям 92-ї бригади та іншим підрозділам Сил оборони.

"Найголовніше в цьому комплексі – його здатність працювати в умовах активного задушування засобами РЕБ. А ще він здатен проводити розвідку на відстані понад 100 кілометрів. Під час оборони Києва ми літали на аналогічному комплексі на 95 км від точки старту. І в повітрі він може перебувати понад 5 годин: це означає, що PD-2 за один політ може закрити потреби не одного артилерійського розрахунку", – хвалив безпілотник командир розвідувального підрозділу ГУР з позивним "Рубен".

"Цей комплекс дозволяє без перешкод проводити розвідку як на передньому краї, так і в глибокому тилу, коригувати різні види артилерії. Дуже потужний, захищений від дії РЕБ – це перевірено. Наявність автомобіля 4х4 з великою прохідністю, повністю адаптованого для комфортної роботи операторів, дозволяє працювати в будь-яких умовах, у будь-який час. Я сподіваюся, він дасть нам великі переваги на полі бою", – оцінив озброєння один з аеророзвідників.

Але більше, ніж слова, на користь PD-2 говорять успішні операції. Як-от знищення реактивною системою залпового вогню HIMARS російського ЗРК "Тор" на запорізькому напрямку вже у 2024 році. Виявив та зафіксував ураження цілі вітчизняний розвідувальний безпілотник PD-2. На опублікованому відео показано, як високоточний снаряд сімейства GMLRS уражає ціль, яка стоїть серед поля.