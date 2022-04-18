Позиція влади Грузії – "вдатися дрантям" і не дратувати Росію – Васадзе

Таку думку він висловив в етері Еспресо TV



"Якщо говорити про нинішню владу Грузії, то вона прийшла при підтримці Росії та прибрала Саакашвілі. Тобто активи, що були в Іванішвілі, він продав Росії дуже вдало. Відповідно, Росії та Кремлю було вигідно, щоб Іванішвілі з командою прийшов до влади. Кремль знав одну просту істину, що Іванішвілі не про патріотизм, не про розвиток Грузії, він про гроші й завжди буде боятися Путіна і Росії" - пояснив експерт Грузинського центру стратегічного аналізу.



Гела Васадзе зазначив, що Іванішвілі формально не вважається главою держави, але фактично він очолює, тому позиція була "вдатися дрантям і не відсвічувати", як можна менше дратувати Росію.



Також аналітик додав: "Ця політика і продовжується і сьогодні. Вони просто бояться Росію, і звичайно, якщо мова йде про гроші, то заробити для них це свята справа. Приблизно, у такій парадигмі вони й живуть".



"На жаль, наші громадяни не розуміють зв'язку між своїм сьогоднішнім доброустроєм і тою політикою, яка проводиться зараз у Грузії. Політика Саакашвілі їх більше дратувала, тому що вимагав розвитку країни, а ці нічого не вимагають, вони самі крадуть і живуть у корупційних схемах. Створили собі пул виборців із бюджетників, а щодо решти, щоб у них не було бажання ходити на вибори та відчуття, що вони нічого не можуть змінити. Це працювало аж до війни з Україною. Я дуже сподіваюся, що зараз, коли світ став чорно-білим, це зміниться" – висловив свої сподівання аналітик.

Нагадаємо, 16 квітня голова Парламенту Грузії Шалва Папуашвілі після візиту разом із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком до зруйнованих міст Київської області заявив, що Грузія у жодний спосіб не допомагатиме Росії