Правоохоронці посилюють безпекові заходи в Умані напередодні свята Рош га-Шана й радять хасидам утриматися від паломництва
Служба безпеки України провела низку антитерористичних заходів напередодні щорічного святкування Рош га-Шана та приїзду великої кількості паломників
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
Відомо, що ці дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози.
"Комплексні тренування відбулися на території недобудови в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана задля перевірки захищеності об’єкту паломництва", - йдеться у повідомленні.
Спецпризначенці СБУ також змоделювали ситуацію та виконали штурмові дії з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну "терористичну групу" та звільнили заручників.
Попри всі вжиті заходи безпеки, СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана, адже є ризик того, що Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.
- 7 липня посол в Ізраїлі попередив, що цього року паломники не зможуть приїхати до Умані.
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