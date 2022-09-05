Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Відомо, що ці дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози.

"Комплексні тренування відбулися на території недобудови в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана задля перевірки захищеності об’єкту паломництва", - йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці СБУ також змоделювали ситуацію та виконали штурмові дії з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну "терористичну групу" та звільнили заручників.

Попри всі вжиті заходи безпеки, СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана, адже є ризик того, що Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

7 липня посол в Ізраїлі попередив, що цього року паломники не зможуть приїхати до Умані.

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