Правоохоронці затримали киянина, який продав неякісні бронежилети

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний організував збут неякісних бронежилетів у тому числі представникам волонтерських організацій, які займаються допомогою ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Прокуратури повідомляє, що до злочину організатор долучив інших громадян України. Вони рекламували продаж бронежилетів у соціальних мережах і вказували, що вони "містять бронепластини з високоякісної заводської сталі". За кожен бронежилет вони отримували від 10 до 16 тис. грн.

"У дійсності елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків", - додають у прокуратурі.

Підозрюваний затриманий за статтею 190 КК України, частина 3 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років), йому обрали запобіжний захід, тривають слідчі дії.

На Одещині керівник Центру гуманітарної допомоги налаштував бізнес з продажу товарів призначених для військових та переселенців, які надавали українці або партнери з Європи. Зловмиснику повідомили про підозру.

17 червня мешканця Дніпра викрили на продажу гуманітарки з Польщі на 1,3 млн грн.

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