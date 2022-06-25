Правоохоронці затримали киянина, який продав неякісні бронежилети
У Києві викрили організатора схеми збуту неякісних бронежилетів для потреб ЗСУ. Підозрюваного затримали, триває розслідування
Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.
"За даними слідства, підозрюваний організував збут неякісних бронежилетів у тому числі представникам волонтерських організацій, які займаються допомогою ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Прокуратури повідомляє, що до злочину організатор долучив інших громадян України. Вони рекламували продаж бронежилетів у соціальних мережах і вказували, що вони "містять бронепластини з високоякісної заводської сталі". За кожен бронежилет вони отримували від 10 до 16 тис. грн.
"У дійсності елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків", - додають у прокуратурі.
Підозрюваний затриманий за статтею 190 КК України, частина 3 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років), йому обрали запобіжний захід, тривають слідчі дії.
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