Представники ОБСЄ ще в планових відпустках, - Арестович про засідання ТКГ через загострення на Донбасі
На даний момент українська сторона вирішує питання скликання позачергових консультацій Тристоронньої контактної групи через загострення на Донбасі
Про це розповів радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна.
"Зараз питання вирішується. Але технічно, це навряд чи можливо, тому що представники ОБСЄ ще в планових відпустках. Наступне планове засідання ТКГ аж 26 серпня", - зазначив Арестович.
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- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики завдали артилерійського удару по українських позиціях в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті чотири бійці отримали поранення, ще троє - бойові травми.
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