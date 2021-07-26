Представники ОБСЄ ще в планових відпустках, - Арестович про засідання ТКГ через загострення на Донбасі

Про це розповів радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна.

"Зараз питання вирішується. Але технічно, це навряд чи можливо, тому що представники ОБСЄ ще в планових відпустках. Наступне планове засідання ТКГ аж 26 серпня", - зазначив Арестович.



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