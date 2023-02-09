Прем’єрка Естонії вважає, що країни ЄС мають купувати зброю і боєприпаси для України
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країни-члени Європейського Союзу повинні спільно купувати зброю і боєприпаси для України
Про це повідомляє ERR з посиланням на заяву Каллас сказала перед самітом ЄС у Брюсселі.
"Дуже важливо, щоб ми прискорили військову допомогу Україні", - наголосила вона.
Зазначається, що Естонія поставила за мету, щоб зустріч просунула вперед створення спеціального міжнародного трибуналу для України для розгляду злочинів російської агресії.
Крім того, на зустрічі мають розглянути питання використання заморожених російських активів на підтримку України, а також збільшення військової допомоги нашій державі та нарощування виробничих потужностей оборонної промисловості.
У контексті міграції Естонія орієнтується на співпрацю з країнами походження і транзиту мігрантів та зміцнення зовнішнього кордону Європейського Союзу.
- 9 лютого президент України Володимир Зеленський та його колега з Франції Емманюель Макрон прибули до Брюсселя для участі в саміті ЄС. Раніше голова Європарламенту Роберта Метсола анонсувала, що Володимир Зеленський виступить перед парламентарями Союзу
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