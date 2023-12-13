Премія Шевельова 2023: хто став фіналістами і володарями спецвідзнак

У межах Премії буде вручено кілька спеціальних відзнак.

Спеціальна відзнака Капітули присуджена посмертно Андрію Гудимі за смак до життя і слова, з глибокою вдячністю Герою за чин (за книжку "69 спецій для Серця" (Видавництво Старого Лева).

Володарем ще однієї Спеціальної відзнаки в рамках Премії за віртуозне продовження традиції українських неокласиків в есеїстиці стане Андрій Содомора (за книжку "Під чужою тінню" (Літопис).

Головний інформаційний партнер церемонії нагородження – телеканал “Еспресо”.

Фіналістами Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2023 року стали:

Зарембо Катерина, "Схід українського сонця" (Човен)

Михед Олександр, "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення" (Видавництво Старого Лева)

Петросаняк Галина, "Наш сусід Альберт Гофман" (Видавництво 21)

Ім’я лауреата традиційно оголосять під час церемонії 17 грудня, у день народження Юрія Шевельова. Трансляцію події можна буде дивитися о 18:00 на Facebook-сторінках та YouTube-каналах Українського ПЕН, Києво-Могилянської Бізнес-школи та телеканалу "Еспресо".

Також під час церемонії буде вручено Спеціальну відзнаку Радіо Культура, якою редакція радіо нагороджує українських авторів за майстерність і новаторство в жанрі есею. Нагородою у цій номінації стане створення радіоверсії твору, яка прозвучить в ефірі Радіо Культура.

Нагадаємо, що 2023 року до довгого списку номінантів на здобуття Премії потрапило 14 книжок.

Їх оцінювала Капітула, до складу якої ввійшли:

Володимир Єрмоленко, президент Українського ПЕН (голова Капітули), Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, Олександр Саврук, декан Києво-Могилянської Бізнес-школи, Олег Коцюба, літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету, Леонід Фінберг, головний редактор видавництва "Дух і Літера", Тамара Гундорова, літературознавиця, член-кореспондент НАНУ (Інститут літератури), Елеонора Соловей, літературознавиця, Андрій Бондар, письменник, есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2021 рік, Андрій Павлишин, журналіст, історик, перекладач, лауреат Премії за 2022 рік, Тарас Лютий, філософ, есеїст, лауреат Премії за 2020 рік, Тетяна Терен, журналістка, виконавча директорка Українського ПЕН.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода названа на честь Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невіддільні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько ("Одної і тої самої"), Андрій Портнов ("Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець ("Сполохи"), Олександр Бойченко ("Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе ("Чарунки долі"), Андрій Любка ("Саудаде"), Володимир Єрмоленко ("Плинні ідеології"), Діана Клочко ("65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий ("Культура принад і спротиву") та Андрій Бондар ("Ласощі для Медора"), Андрій Павлишин ("Нам і далі загрожує вічність").

Спеціальну відзнаку Капітули в попередні роки отримували Володимир Панченко (посмертно), Оксана Забужко ("Планета Полин"), Микола Рябчук ("Лексикон націоналіста та інші есеї") та Станіслав Асєєв ("Світлий Шлях": історія одного концтабору"). Володарями Спеціальної відзнаки Радіо Культура ставали Василь Махно ("Уздовж океану на ровері"), Віра Агеєва ("За лаштунками імперії") та Маркіян Прохасько "Мрія про Антарктиду".

12-15 грудня в межах Премії імені Юрія Шевельова в Києві проходить мініфестиваль “Дні есеїстики”, покликаний популяризувати жанр есею та привертати увагу до творчості найвідоміших авторів-есеїстів.

Засновники Премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету.