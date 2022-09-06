Пресслужба Костянтина Жеваго спростовує інформацію про ухилення від сплати податків, яка не відповідає дійсності

Мова йде про матеріал “Економічної Правди” під назвою “БЕБ відкрило кримінальну справу щодо компанії Жеваго” з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ), опублікований 5 вересня 2022 року, що не має нічого спільного з дійсним станом справ. “Дуже шкода, що через такі необґрунтовані повідомлення, "Українська Правда" та її підрозділ "Економічна правда" скотилися до рівня "жовтої преси", від яких ми однозначно будемо вимагати спростування недостовірної інформації", – зазначив адвокат Жеваго К.В.

У тексті офіційного повідомлення БЕБ немає ні імені Костянтина Жеваго, ні назв будь-яких компаній, які входять до групи підприємств бізнесмена. Компанії К.Жеваго сплачують усі податки та збори до бюджетів усіх рівнів вчасно та в повному обсязі. Обсяг сплачених цими підприємствами податків обчислюється мільярдами гривень як у 2021 році, так і в першому півріччі 2022 року, коли Україна потерпає від російської військової агресії.

"Останніми днями у ЗМІ збільшилася кількість недостовірних публікацій про Костянтина Жеваго, що явно має замовний характер. Ці дії спрямовані на паплюження його імені та репутації. Хто б не був замовником цих статей, йому варто пам’ятати, що будь-яка інформація має бути підтверджена фактами. В іншому випадку – це наклеп, за який відповідно до діючого законодавства України передбачено відповідальність", – повідомив адвокат Жеваго К.В.

Адвокат Костянтина Жеваго наголошує, що ніяких слідчих дій стосовно компаній, пов’язаних з бізнесменом, не проводилось.

"Органи розслідування ніколи не анонсують свої дії до завершення слідства. Дана ситуація виглядає як піар-акція, спрямована на завдання шкоди Костянтинові Жеваго. І БЕБ, і всіх представників ЗМІ, залучених до цієї кампанії, я прошу займатися своїми безпосередніми обов’язками, а не дешевим піаром", - додав він.

Стосовно згадки в повідомленні, на яку спираються деякі ЗМІ, що "​​БЕБ розпочало кримінальне провадження щодо діяльності компанії, що належить одному із найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку": ця інформація не стосується Костянтина Жеваго, оскільки він не перебуває і ніколи не перебував у міжнародному розшуку, про що повідомлялося минулого тижня з наданням у розпорядження ЗМІ офіційного документа, який це підтверджує.

Адвокати Костянтина Жеваго вкотре нагадують, що поширення хибної, спотвореної та неперевіреної інформації про Жеваго К.В. є порушенням законодавства України, Конвенції про права людини, порушує його конституційні права та завдає шкоди його діловій репутації, що спричинить за собою цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

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