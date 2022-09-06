English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Пресслужба Костянтина Жеваго спростовує інформацію про ухилення від сплати податків, яка не відповідає дійсності

Пресслужба Костянтина Жеваго спростовує інформацію про ухилення від сплати податків, яка не відповідає дійсності

6 вересня, 2022 вiвторок
16:31
Суспільство Костянтин Жеваго

Пресслужба Костянтина Жеваго закликає ЗМІ звернути увагу на достовірність та не передруковувати інформацію, що не відповідає дійсності, вводить в оману читачів, маніпулює громадською думкою та завдає шкоди честі, гідності та діловій репутації Костянтина Жеваго

Мова йде про матеріал “Економічної Правди” під назвою “БЕБ відкрило кримінальну справу щодо компанії Жеваго” з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ), опублікований 5 вересня 2022 року, що не має нічого спільного з дійсним станом справ. “Дуже шкода, що через такі необґрунтовані повідомлення, "Українська Правда" та її підрозділ "Економічна правда" скотилися до рівня "жовтої преси", від яких ми однозначно будемо вимагати спростування недостовірної інформації", – зазначив адвокат Жеваго К.В.

У тексті офіційного повідомлення БЕБ немає ні імені Костянтина Жеваго, ні назв будь-яких компаній, які входять до групи підприємств бізнесмена. Компанії К.Жеваго сплачують усі податки та збори до бюджетів усіх рівнів вчасно та в повному обсязі. Обсяг сплачених цими підприємствами податків обчислюється мільярдами гривень як у 2021 році, так і в першому півріччі 2022 року, коли Україна потерпає від російської військової агресії.

"Останніми днями у ЗМІ збільшилася кількість недостовірних публікацій про Костянтина Жеваго, що явно має замовний характер. Ці дії спрямовані на паплюження його імені та репутації. Хто б не був замовником цих статей, йому варто пам’ятати, що будь-яка інформація має бути підтверджена фактами. В іншому випадку – це наклеп, за який відповідно до діючого законодавства України передбачено відповідальність", – повідомив адвокат Жеваго К.В.

Адвокат Костянтина Жеваго наголошує, що ніяких слідчих дій стосовно компаній, пов’язаних з бізнесменом, не проводилось. 

"Органи розслідування ніколи не анонсують свої дії до завершення слідства. Дана ситуація виглядає як піар-акція, спрямована на завдання шкоди Костянтинові Жеваго. І БЕБ, і всіх представників ЗМІ, залучених до цієї кампанії, я прошу займатися своїми безпосередніми обов’язками, а не дешевим піаром", - додав він.

Стосовно згадки в повідомленні, на яку спираються деякі ЗМІ, що "​​БЕБ розпочало кримінальне провадження щодо діяльності компанії, що належить одному із найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку": ця інформація не стосується Костянтина Жеваго, оскільки він не перебуває і ніколи не перебував у міжнародному розшуку, про що повідомлялося минулого тижня з наданням у розпорядження ЗМІ офіційного документа, який це підтверджує.

Адвокати Костянтина Жеваго вкотре нагадують, що поширення хибної, спотвореної та неперевіреної інформації про Жеваго К.В. є порушенням законодавства України, Конвенції про права людини, порушує його конституційні права та завдає шкоди його діловій репутації, що спричинить за собою цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
5 вересня, 2022 понедiлок
Останні заяви Путіна означають, що в РФ не виключають переходу до загальної мобілізації, - політолог Шлінчак
5 вересня, 2022 понедiлок
Путін зробив цинічну заяву про примусово мобілізованих з окупованих територій
путін
3 вересня, 2022 субота
Путін вирішив, що він здобуде контроль над Україною чи зруйнує її, - військовий експерт Шерр
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.6
    Купівля 39.6
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 39.25
    Продаж 40.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
6 вересня
16:31
санкції проти РФ
Рада звернулася до ЄС із закликом припинити видачу віз громадянам РФ, - Железняк
16:28
Укрзалізниця
"Рівень сервісу, як в європейських дипломатів": Укрзалізниця тестує нові послуги для пасажирів у двох потягах
16:13
Флешмоб гурту Kalush у Києві
Посигналь, якщо слухаєш Kalush. Килиммен влаштував флешмоб у центрі Києва
16:11
Експозиція робіт українських митців "Незридані сльози", Бонн, Німеччина, 01.09.22
Виставка про жахи війни в Україні відкрилася у німецькому Бонні
16:07
У бою з росіянами загинув 27-річний австралійський доброволець
16:05
Оновлено
Бердянськ. Машина окупанта Бардіна
У Бердянську пролунав вибух біля будівлі адміністрації: підірвався автомобіль із "комендантом" окупованого міста
15:53
Ексклюзив
Огризко
Це остання зима, коли Росія шантажує світ енергоносіями, - дипломат Огризко
15:35
Оленівка
Міжнародні організації на практиці неспроможні покарати Росію за теракт в Оленівці, - адвокат захисників Маріуполя
15:13
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
Окупанти створюють на Херсонщині гуманітарну кризу, щоб звинуватити в цьому Україну, - журналіст Нікітенко
15:02
Ексклюзив
Виснаження росіян триває і воно має результати, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
14:59
землетрус у Китаї
У Китаї кількість жертв вчорашнього землетрусу зросла до 65 людей
14:53
Ексклюзив
Сармати й даки
Авалон в степах України
14:53
Оновлено
Борис Джонсон
Єлизавета II прийняла відставку Джонсона та призначила Трасс новою прем'єркою Британії
14:50
Прикордонника, який узяв у полон командира російської авіачастини, нагородили "За заслуги перед ЗСУ"
Прикордонника, який узяв у полон командира російської авіачастини, нагородили "За заслуги перед ЗСУ"
14:40
Олександр Положинський
"Як ти там?": Олександр Положинський після повернення з фронту написав нову пісню
14:31
Євроcoюз ЄС
У 2023 році Україна перейде до переговорів про процес вступу в ЄС, – Шмигаль
14:24
Заповідні озера у серпні 2022 року
На Одещині висохли заповідні озера, - еколог
14:23
Науково-фантастичний фестиваль Worldcon 2022
Закликали бойкотувати тих, хто виступає за незаконне вторгнення: на науково-фантастичному фестивалі Worldcon Україну підтримали двома резолюціями
14:19
Ексклюзив
Володимир Огризко
Ключова проблема росіян - це печерний імперіалізм, який притаманний і псевдолібералам, - дипломат Огризко
14:13
Олаф Шольц
Шольц блокує постачання сучасних німецьких танків Leopard 2 в Україну, – Welt
14:11
Ірина Геращенко
"Слуги" пропонують узаконити цензуру на телеканалі "Рада", – Ірина Геращенко
14:02
Тарас Степаненко, "Шахтар"
УЄФА заборонив "Шахтарю" грати у футболках з логотипом United24
14:00
Віталій Кім
Події на Херсонщині відволікають окупантів від Миколаївщини, за добу зафіксували обстріл лише однієї громади, - Кім
13:59
Путін утилізатор
"РФ має захищати та розвивати ідеали "русского міра": Путін затвердив нову зовнішньополітичну доктрину
13:39
Ексклюзив
Олексій Мустафін
Ця війна триватиме або до перемоги, або до останнього українця, - журналіст Мустафін
13:29
Амаль Україна
У Берліні запустили нове медіа для українців
13:22
арешт
В Україні арештували активи підприємств депутата держдуми й полковника армії РФ на понад 1 млрд грн
13:20
Енергодар
Мешканці тимчасово окупованого Енергодара повідомили про потужний вибух у місті
13:14
Оновлено
Харків
У Харкові російські ракети влучили в багатоповерхівку та адмінбудівлю: трьох людей врятували з-під завалів
13:02
Прапор-рекордсмен України
"Жодна нація у світі не продемонструвала цінність свободи так пристрасно, як Україна": український народ отримає німецьку премію M100 Media Award
12:52
на фото: затримання
Збирав секретні документи для РФ: жителя Умані засудили до 12 років позбавлення волі за держзраду
12:46
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
"Пожинає те, що посіяла": Ердоган заявив, що Європа сама винна в енергетичній кризі
12:31
євробляхи_розмитнення авто
У серпні українці зареєстрували втричі менше вживаних європейських автомобілів, ніж за той самий час торік, - Укравтопром
12:26
російський окупант
"Нах*р мне твои бабки - вези домой": окупант із "ДНР" не бажає воювати за Росію, - перехоплення
12:23
переговори України з Росією
У кремлі назвали умови зустрічі Путіна та Зеленського
12:20
Японія
Росія розірвала угоду з Японією про безвізовий в'їзд на Південні Курили
12:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 вересня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
12:15
Ексклюзив
Олександр Щерба
Дипломатія РФ перестане бути грою, коли Путін зрозуміє, що втратив Херсон, - експосол України в Австрії Щерба
12:12
обмін тілами
Додому провернули 25 полеглих воїнів: відбувся черговий обмін тілами загиблих військових між Україною та РФ
12:05
дитяче Євробачення-2022
"Суспільне" назвало фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення-2022
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV