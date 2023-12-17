Президент Філіппін: На тлі війни в Україні жодна держава не хоче розпочинати новий конфлікт
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший назвав російсько-українську війну трагедією і наголосив, що в цих умовах жодна країна не бажає розпочинати новий збройний конфлікт
Про це він сказав перед самітом Японія - АСЕАН (об’єднання країн Південно-Східної Азії), пише PNA.
Коментуючи загострення територіальних суперечок із Пекіном у Південнокитайському морі, Маркос зазначив, що агресивна поведінка Китаю кидає реальний виклик його сусідам в Азії і потребує пошуку нових рішень та створення міцних альянсів із союзниками-однодумцями.
"Боюся, ми повинні сказати, що протягом останніх місяців чи років напруга зросла, а не зменшилася, і тому ми повинні продовжувати пошуки мирного рішення й вести діалог з усіма залученими країнами", - сказав він.
Водночас президент Філіппін заявив, що його країна не розпочинатиме новий конфлікт у регіоні й залишається відданою підтриманню миру та порядку, заснованого на правилах.
Маркос зазначив, що в умовах російсько-української війни, яку він назвав трагедією, жодна країна світу не хоче розпочинати новий конфлікт, особливо в Азії.
- Напередодні, 11 грудня, Філіппіни назвали "серйозною ескалацією" дії китайських кораблів проти своїх катерів, зокрема одного з них, на борту якого перебував високопоставлений філіппінський військовий, що виконував місію з поповнення запасів у Південнокитайському морі на вихідних.
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