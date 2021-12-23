Президент WBC відреагував на спроби "позбавити" Камбососа звання абсолютного чемпіона у вазі Ломаченка
Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман заявив, що австралійця Джорджа Камбососа можна вважати повноправним абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі
Про це повідомляє vRINGe.com.
За його словами, розмови про те, що Джорджа Камбососа не варто вважати абсолютним чемпіоном світу не мають під собою підґрунтя, оскільки австралієць відібрав це звання у Теофімо Лопеса зі США, який, у свою чергу, здобув усі чотири титули у легкій вазі (до 61,2 кг) у протистоянні з українцем Василем Ломаченком. Саме тому володаря "регулярного" титулу WBC американця Девіна Хейні можна не брати у розрахунок.
"Хейні має титул чемпіона WBC. Він наша гордість. Він виріс у великого чемпіона. А Камбосос переміг Лопеса, котрий здолав Ломаченка. Так що моя відповідь наступна: "Так, я вважаю, що Камбосос заслуговує на те, щоб його вважали абсолютним чемпіоном світу. Вірю, що у нього попереду ще багато великих боїв", - сказав Сулейман.
Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- Нагадаємо, 15 грудня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем бою між Джорджем Камбососом та Девіном Хейні.
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