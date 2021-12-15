Дозволили збивати безпілотники, регламентували використання зброї проти агресора: в Україні набули чинності зміни до закону про ДПСУ

Про це інформує ДПСУ.



"Законом врегульовується низка важливих аспектів, які допоможуть прикордонникам в тих випадках, коли слова не ефективні для припинення правопорушення чи реалізації інших законних повноважень, або доводиться стримувати збройну агресію. Нововведення законодавчо регламентують застосування співробітниками Держприкордонслужби фізичного впливу, а також використання та застосування спеціальних засобів: від кайданок до службових собак, від засобів обмеження рухомості до засобів акустичного, мікрохвильового впливу, радіоелектронної протидії тощо", - ідеться в повідомленні.



Закон доповнили новими статтями, які регламентують застосування прикордонниками зброї, бойової техніки, озброєння, встановленого на кораблях, катерах та повітряних суднах прикордонної служби, а також використання озброєння під час під час відсічі та стримування збройної агресії проти України та в особливий період. Також були визначені випадки, коли дозволено застосовувати огнепальну зброю, озброєння та бойову техніку і в напрямку території суміжної держави: відбиття збройного нападу, відсіч і стримування збройної агресії, або вторгнення на територію України озброєної (військової) особи та/або групи осіб, збройних сил інших держав, припинення збройних провокацій, ведення вогню з території суміжної держави, а також відбиття нападу або припинення збройного опору особи та/або групи осіб, які незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України.



Також прикордонники тепер можуть приземляти, зокрема збивати, дрони, які, порушуючи правила, літають у прикордонній смузі, поблизу кораблів та катерів ДПСУ, пунктів пропуску, КПВВ, місць розташування підрозділів і нарядів. Крім того, закон дозволяє перехоплювати управління безпілотниками.



У законі з'явилася стаття 21-7 "Підстави та порядок здійснення поверхневої перевірки", яку здійснюють у визначених ситуаціях стосовно людей, товарів, речей і транспорту на КПВВ, пунктах пропуску й прикордонній контрольованій місцевості. Згідно зі статею спіробітники ДПСУ мають право вимагати відкрити багажник, капот або двері авто, показати людину вміст кишегь, сумки, рюкзака. Особа, яку перевіряють, зобов'язана надати доступ до конструктивних елементів транспортного засобу, забезпечити відкриття капоту, кришки багажника та/або дверей транспортного засобу, причепу, вантажу (контейнера).

18 листопада ухвалила зміни до Закону "Про Державну прикордонну службу України".