Про це повідомляє Суспільне Крим з посиланням на виступ представниці президента в АР Крим та м. Севастополь Таміли Ташевої на брифінгу про ситуацію в окупованому Криму та злочини РФ.

В окупованому Криму працюють притулки для переселенців. Ці пункти тимчасового розміщення розраховані на 340 осіб.

Як наголосила представниця президента в АР Крим та м. Севастополь Таміла Ташева, ці притулки для переселенців в окупованому Криму жорстко охороняються, щоб їхні мешканці не контактували з місцевим населенням півострова і не розповідали йому правду про війну. "Окупаційні адміністрації не зацікавлені в тому, щоб люди з материкової частини України залишалися на півостров, - сказала Таміла Ташева. - Окупований Крим використовується виключно для транзиту. І люди мають переміщуватися далі, у віддалені регіони РФ - Урал, Сибір тощо".

Представниця президента в АР Крим та Севастополі також зауважила, що окупанти використовують Крим для вимушеного вивезення українців з новоокупованих територій і зон активних бойових дій та насильницького переміщення й утримання на території окупованого Криму цивільних заручників, військовополонених, колишніх військовослужбовців, працівників місцевого самоврядування та державних органів. Водночас до півострова рашисти везуть з окупованих територій України дітей-сиріт, а також кримських татар з Херсонщини.

Наразі з’ясувати, скільки українських громадян після 24 лютого були примусово переміщені або змушені виїхати до окупованого Криму, доволі складно. Можна тільки робити висновки про те, що людський потік є дуже інтенсивним.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що до кінця 2022 року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму

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