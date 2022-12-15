Останні дані російського Левада-Центру свідчать, що понад 74% респондентів підтримують військову агресію проти України. Пітер Померанцев вважає ці дані недостовірними через умови, в яких проводилося опитування.

“Левада-Центр є поважною організацією з багатьох причин, але вона не можe уникнути труднощів роботи в умовах диктатури. Часто, коли ви прямо запитуєте людей про таку тему, як війна, вони не хочуть сказати, що насправді думають. Тому результати такого опитування не відповідають методології і не можуть бути достовірними”, – сказав Померанцев.

Британський журналіст переконаний, що будь-яке опитування в Росії не має сенсу як такого.

“Я особисто не вірю, що ми можемо говорити про громадську думку в Росії, тому що це культура, де громадська думка не має особливого значення. Люди просто погоджуються з тим, що хоче Кремль. Це авторитарна культура, а не демократична. Сьогодні Кремль каже, що хоче війни, і люди з цим погоджуються. Завтра Кремль скаже, що хоче миру, і люди це рішення будуть радо вітати. У цьому сенсі будь-які дослідження громадської думки в умовах диктатури просто не дуже цікаві. Проте, цікаво поглянути на багато інших факторів. Наприклад, протестів проти війни немає в країні і за межами Росії теж. Тож люди просто сходяться на думці, що все, що робить Кремль, — це правильно”, — вважає він.

Проводячи одне з опитувань, Пітер Померанцев виявив певну закономірність у сприйнятті росіянами правди.

“Чим більше люди підтримували Кремль та дивилися державні ЗМІ, тим з більшою вірогідністю вони вважали, що правда суб’єктивна, а об’єктивних фактів не існує. І чим менше вони дивилися державні ЗМІ та чим далі були від ототожнення з Кремлем, тим більше їм здавалося, що об’єктивна правда існує. Тому однією з головних ліній кремлівської пропаганди є те, що правда необ’єктивна”, – зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть притягнуті до відповідальності кремлівські пропагандисти, він зазначив:

“Зазвичай пропагандисти уникають суду. Вони кажуть "це були лише слова" або "у нас не було влади, і нам казали, що робити". Отже, якщо ви хочете визнати їх винними в пособництві військовим злочинам, то повинні показати, що російські пропагандисти не просто говорять гидкі речі, а що вони знають, про те, що є співучасниками військових злочинів, злочинів проти людства, злочину агресії і, можливо, геноциду. Пропаганда — це не просто неприємні люди на телебаченні, це ферми тролів, це оптимізація пошукових систем, це системне використання інформаційних кампаній для сприяння військовим злочинам. Отже, притягнути російських пропагандистів до відповідальності буде дуже важко, але я думаю, що ми зможемо це зробити”.