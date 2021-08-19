Привласнили 18 млн грн за допомогою фішингу: на Харківщині поліцейські ліквідували шахрайську схему
На Харківщині використовуючи підроблену сторінку доставки торговельного онлайн-майданчика, зловмисники отримували від потерпілих реквізити їх банківських карток та надалі привласнювали гроші
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.
Уточнюється, що організатор здійснив таку "схему", перебуваючи під вартою.
"Організував схему 20-річний чоловік, який наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. До протиправної діяльності фігурант залучив своїх співкамерників, які спільно підшукували "робітників" в Інтернеті. Більшість з учасників злочинної організації займалися пошуком потенційних потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки. За даними поліції, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень.
Також встановлено, що зловмисники реалізовували вказану схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.
Працівники поліції провели 24 обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
Наразі дев’ятьом фігурантам оголошено про підозру за ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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