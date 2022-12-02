Призначення казаха головою ОДКБ — ляпас Путіну
Ще кілька днів тому Путін обіцяв цю посаду лукашенківському посіпаці, здійснюючи тиск на "союзників".
А призначення замість білоруса казаха головою ОДКБ вже обговорювали?
Якщо ні, то навіть попри близькість ексміністр оборони Казахстану (нового голови ОДКБ) до Кадирова, це було феєричне падіння "старшого брата".
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Токаєва ультиматум: наш голова або без вас, — виявився сильнішим. Фініта ля пихатому "брату" відспівали швидко)
Ще кілька днів тому Путін обіцяв цю посаду лукашенківському посіпаці, здійснюючи тиск на "союзників".
Але Токаєва ультиматум: наш голова або без вас, — виявився сильнішим.
Фініта ля пихатому "брату" відспівали швидко)
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.).
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