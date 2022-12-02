А призначення замість білоруса казаха головою ОДКБ вже обговорювали?

Якщо ні, то навіть попри близькість ексміністр оборони Казахстану (нового голови ОДКБ) до Кадирова, це було феєричне падіння "старшого брата".

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Токаєва ультиматум: наш голова або без вас, — виявився сильнішим. Фініта ля пихатому "брату" відспівали швидко)

Ще кілька днів тому Путін обіцяв цю посаду лукашенківському посіпаці, здійснюючи тиск на "союзників".

Але Токаєва ультиматум: наш голова або без вас, — виявився сильнішим.

Фініта ля пихатому "брату" відспівали швидко)

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.).

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