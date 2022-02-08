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Головна війна з Росією "Прізвища Кірбі, Псакі знають більше ніж прессекретаря Офісу президента": Безсмертний назвав кроки, які б влада мала робити для інформування українців під час загрози нового вторгнення РФ

"Прізвища Кірбі, Псакі знають більше ніж прессекретаря Офісу президента": Безсмертний назвав кроки, які б влада мала робити для інформування українців під час загрози нового вторгнення РФ

8 лютого, 2022 вiвторок
13:14
війна з Росією Роман Безсмертний

Дипломат Роман Безсмертний заявив, що Банкова має розрахувати кілька сценаріїв розвитку подій з боку РФ та вживати належних кроків, щоб інформувати населення України про конфлікт з РФ

Про це він сказав у етері програми "Вердикт" із Сергієм Руденком, повідомляє Еспресо.TV.

"Реакція Банкової на перебіг подій абсолютно неадекватна. Ситуація діями Кремля не полегшується, вона ускладнюється. Вона стає жорсткішою і ніде, ні в які складові, ні в питаннях кількості озброєнь, ні в питаннях кількості військ, ні в зменшенні кількості навчань, ні в проголошенні політичних гасел і претензій Кремль температури не понижує", - зазначив Безсмертний. 

Політик назвав кілька реакцій, які були б доцільними з боку Банкової та президента.

"Україна розглядає три-чотири варіанти подальшого розвитку подій і вважає їх ймовірними. Перший - це початок наступу російських збройних сил, другий варіант - це здійснення диверсійно-розвідувальних операцій по засобах комунікацій, по критично важливій інфраструктурі; третє - це продовження інформаційної і дезінформаційної атаки, здійснення інформаційних операцій, доведення ситуації до внутрішнього конфлікту", - сказав Безсмертний.

За його словами, після озвучення цих реакцій, необхідно вживати заходів з контролю прифронтової території та аналізу дій російських військ.

"Для того, що блокувати розвиток першого сценарію, ми вживаємо таких кроків: скажімо, формуємо союз держав і надання відповідної допомоги, контролюємо разом з розвідками таких-то країн прифронтову територію, аналізуємо хід навчань - які легенди і яку тактику під час цих навчань обирає російська армія на випадок наступу", - зазначив дипломат.

Після цього, на думку Безсмертного, мають вживати інформаційно-технічних кроків - брифінгів органів, які за це відповідають - розвідки, Міноборони, комітетів Верховної Ради.

"Тоді люди б бачили: ага, ось об'єктивна інформація, ось кроки, які робляться, ось організаційно-методичне забезпечення під це. Ніякого ажіотажу не було б", - сказав політик.

Він навів приклад США, де майже щоденно проводять брифінги посадовців.

"Майже у щоденному режимі у Вашингтоні проводять брифінги: чи то прессекратаря Білого дому, чи то прессекретаря Пентагону, чи то прессекретаря ЦРУ. У нас, в Україні, прізвища Кірбі, Псакі знають більше - і тут навіть не треба аналізувати - ніж знають прессекретаря Офісу президента. У нас невідомо, хто на сьогоднішній день здійснює інформаційний зв'язок Міністерства оборони з суспільством, хто цим займається в службі зовнішньої розвідки, у ГУР Міністерства оборони, в секретаріаті РНБО", - пояснив Безсмертний.

За його словами, проваливши систему взаємодії державних інституцій і влади виникла ситуація, коли дефіцит інформації у суспільстві породжує ажіотаж.

"При такій ситуації російські інформаційні атаки матеріалізуються, вони дуже небезпечні. Якби відбувалося те, що заходило сюди у вигляді інформації з російської сторони, хоча б зверніть увагу на навчання у Курській і Воронезькій областях, що туди вже зайшли "Іскандери", дивізіони ракет. Показали картинки, але насправді нічого там такого не було. Взаємодіючи з суспільством через інформацію, доводячи до суспільства необхідні дані, держава таким чином стабілізує ситуацію", - наголосив він.

Безсмертний зазначив, що Росія тисне на українське суспільство і закладає всередині диверсії. 

"Дуже важливо, щоб дії, які вчиняються першими особами, були адекватні. Я відношу до неадекватних дії, коли навколо кордону майже повного периметру у 5 тис. кілометрів зібрані такі сили, а Київ чомусь ініціює перемовини з виконання Мінських домовленостей. З точки зору оцінки реалій ситуації, воно виглядає безглуздим", - резюмував дипломат.
 

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