Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Про лист із Вашингтонського обкому та про господарську політику
OPINION

Про лист із Вашингтонського обкому та про господарську політику

Дмитро Боярчук
28 вересня, 2023 четвер
11:39
Погляд Боярчук інфляція

Із серпня минулого року США нам майже регулярно виплачують фінансову допомогу на підтримку бюджету у вигляді грантів (тобто безповоротна допомога)

З початку року це була "стабільна" сума $1,25 млрд, яка гарантовано з’являлась у бюджетній звітності Мінфіну та звітності про валютні резерви НБУ. У серпні щось відбулось. Платіж затримали без явних причин. Валютні резерви та бюджетні доходи відразу просіли, а  валютний ринок помітно хитнуло.

Про те, що відбувається ми, прості смертні, взнали набагато пізніше, коли з’явилась звітність. Але по активностям навколо Коломойського, Міноборони та поспішним прийняттям є-декларацій було зрозуміло, що щось таки відбувається. Коли приїхав дядько Блінкен (і до того часу прості смертні вже взнали про "пропущені" $1.25 млрд) – все стало на свої місця. Багато було здогадок про що він там говорив з нашим керівництвом, чи то про є-декларації, чи то про Коломойського. Але останній лист із Вашингтонського обкому показав, що все набагато серйозніше.

Для розуміння, вимоги МВФ у порівнянні з тим, що виклали у тому листі із Вашингтону – це просто дитячий садок, молодша група. Головне, чим опікується МВФ це зведення балансів, щоб витрати були по наявним ресурсам і щоб притоки валюти хоч приблизно збігались з відтоками. Усі інші "вимоги МВФ" додавались в причепі і як правило не були пріоритетом. Проблеми з виконанням вимог МВФ, як правило, були через те, що зведення балансів робить боляче широким масам населення, бо це тільки індексувати соціалку легко, а назад "провертати фарш" дуже важко. 

Той лист із Вашингтону натомість дуже чітко робить акцент на інституціях та державному адмініструванні, що на цей раз буде критично боляче саме для еліт, а не для широких мас і це, не побоюсь цього слова, може бути game changer. 

Це дуже цікавий розвиток подій, бо до серпня наші західні партнери усі "нюанси" внутрішнього життя умовно відкладали в папочку "неначасі" і це виглядало дуже дивно.  Перші дзвіночки про зміну вітрів були помітні вже у Лондоні на конференції. Але щоб вже у серпні смикнути за фінансову допомогу і у вересні публічно (!) розвісити на усіх стовпах такий чутливий список вимог – це дуже крутий поворот. 

Картину доповнює те, що у вересні в Київ прибула новий посол ЄС Катарина Матернова, яка дуже симпатизує Україні, але і добре орієнтується, що тут до чого (так про неї відгукуються). А 14 вересня Білий Дім призначив спецпредставника з відбудови України Пенні Пріцкер. Тобто вже є конкретні люди, які мають повноваження занурюватись в деталі і мають шалений вплив на половину доходів нашого бюджету, яку ми отримуємо у вигляду грантів та кредитів від США та ЄС.

Господарська частина (поки це не стосується економіки) починає набувати певних обрисів. Не можу сказати, що ця картинка в рожевих тонах, бо мова йде про нагляд і контроль за тим пирогом, який нам виділяють. Натомість поки нічого не відомо про те, як ми будемо ростити наш власний пиріг національного багатства. Але хоча б про підходи в організації господарської частини з боку наших західних партнерів вже хоч щось проясняється. 

З того всього, що видно із загально доступних джерел, виглядає, що нас можуть чекати дуже інтенсивні зміни в частині облаштування господарської діяльності країни (вибачте, про економіку щось сказати язик не повертається, бо вся тема навколо розподілу, а не створення). Сподіваюсь, скоро додасться більше ясності саме у напрямку економіки, бо нам це критично потрібно.

**

Джерело

Про автора: Дмитро Боярчук, очільник аналітичного центру CASE-Україна

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
США
Читайте також:
27 вересня, 2023 середа
В ЗСУ повідомили про загострення ситуації на Авдіївському напрямку
Сергій Лавров
27 вересня, 2023 середа
"Нападуть за 5-10 років": експерт Цибулько про заяву Лаврова щодо визнання територіальної цілісності України
27 вересня, 2023 середа
Міноборони отримало від спецімпортера "Прогрес" польські снаряди за завищеними цінами: втрати можуть становити $1 млрд, - Цензор.НЕТ
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.78
    Продаж 40.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 вересня
12:47
В Україні запустили 5 газових свердловин
12:34
У Молдові в озері знайшли уламки від ракети
У Молдові в озері знайшли уламки від ракети
12:30
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог кидає усі сили аби відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, - пресслужба Східного угруповання військ
12:29
ракети Taurus
Зеленський говорив про ракети TAURUS особисто з Шольцом, а передача ATACMS Україні - лише питання часу, - Кулеба
12:24
на фото: Себастьян Лекорню
В Україну приїхав міністр оборони Франції Лекорню
12:17
PR
Нова анімація від Disney "Стихії" онлайн українською на SWEET.TV
12:16
сонце
Україну очікує тепла п'ятниця з сонячною погодою: прогноз на 29 вересня від Наталки Діденко
12:15
В Україні судитимуть кадирівця, який катував українських полонених
12:01
поліція німеччина
Задля боротьби з нелегальною міграцією: Німеччина вводить контроль на кордонах з Польщею та Чехією
12:00
Партнерський матеріал
Боротьба зі стресом у дітей в умовах війни: пояснюємо на прикладі онлайн-табору "Вільні та відважні"
11:53
Оновлено
Рубен Варданян
В Азербайджані заарештували на 4 місяці пов'язаного з РФ мільярдера, який очолював уряд невизнаного Карабаху
11:36
Оновлено
Окупанти зранку обстріляли два села на Херсонщині: є поранені
11:33
поле, пшениця, зерно
"Зернова війна не потрібна ні нам, ні Польщі": Кулеба заявив про бажання України якнайшвидше вийти з кризи
11:27
На фото: зображення "неправильної" галактики
Телескоп Вебба виявив "неправильні" галактики
11:08
Оновлено
Узбекистан, пожежа, електромобілі
У столиці Узбекистану сталася масштабна пожежа: загинув підліток, постраждали 163 людини
11:02
OPINION
Дана Ярова
По суті, робота Міністерства оборони по цих напрямках заблокована: тил, зброя, міжнародна допомога
10:59
СБУ затримала жительку Костянтинівки, яка наводила удари по позиціях ЗСУ під Бахмутом
10:57
зерновий термынал
Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна
10:49
міна, розмінування
Уряд компенсує агровиробникам частину витрат на розмінування
10:36
Оновлено
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 вересня: скільки коштує євро та долар в обмінниках
10:27
Ексклюзив
Токмак
Окупанти заливають окопи бетоном, - співзасновник DeepState про нові лінії оборони РФ навколо Токмака
10:27
На фото: кадр з фільму "Велика Прогулянка"
Українська комедія "Велика Прогулянка" вийшла у прокат Німеччини
10:25
Херсонщина ,війна з росією
Армія РФ за добу обстріляла 10 регіонів України: 3 загиблих, 7 поранених
10:20
Огляд
міжнародний огляд
МАГАТЕ приховує правду про безпеку на ЗАЕС, наразі ні Україна, ні Росія не мають переваги у війні. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
09:58
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели у Чорне море надводний ракетоносій "Циклон" із 8 "калібрами"
09:55
нафта
Запаси нафти в США скорочуються: вартість Brent досягла $97,3 за барель
09:54
Нагірний Карабах
Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє існування
09:50
ЗАЕС і МАГАТЕ
МАГАТЕ не може контролювати безпеку на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, - Greenpeace
09:35
Оновлено
збитий "Шахед"
Українська ППО вночі знищила 34 "шахеди" та 6 розвідувальних БПЛА
09:19
Зеленський і Шаппс
Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром оборони Британії
09:14
На фото: міжморський потяг
Китай уперше запустив лінію міжморських поїздів біля Тайванської протоки
08:58
Огляд
Україна Польща
Інтерес Польщі - це перемога України і наша їй допомога. Заяви влади і опозиції про стосунки з Україною
08:58
Оновлено
Shahed-136
Нічна атака на Україну: влучання на Кіровоградщині, на Одещині й Черкащині працювала ППО
08:51
африканська чума
У Кончі-Заспі зафіксували спалах африканської чуми свиней
08:51
На фото: тюленя
Українські полярники обрали ім'я для тюленятка, яке першим народилося біля станції
08:37
Ексклюзив
Окупанти
У захопленій росіянами школі на Херсонщині весь клас відмовився встати під гімн РФ, - заступник голови облради
08:29
Оновлено
Смертельні поранення дістав на порозі власного дому: внаслідок обстрілу росіян загинув 41-річний херсонець
08:28
Північна Корея
Північна Корея внесла до конституції поправку про свій ядерний статус
08:05
OPINION
Богдан Данилишин
Рівень напруги щодо експорту зерна знижується: огляд ситуації в економіці та на фінансових ринках України
08:03
Оновлено
розбита російська техніка
Сили оборони за добу ліквідували 330 окупантів, 4 танки та 38 артсистем, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV