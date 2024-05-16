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"Україна для кожної дитини": Мінсоцполітики запустило онлайн-платформу про усиновлення

16 травня, 2024 четвер
01:46
Суспільство малюнок, діти
Зміст

В Україні запрацювала єдина державна онлайн-платформа про усиновлення та сімейні форми виховання

Про це інформує Мінсоцполітики

"У Міжнародний день сім’ї, 15 травня, Міністерство соціальної політики України спільно з Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей запускають єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейне виховання дітей "Україна для кожної дитини", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що запуск платформи стане першим кроком до диджиталізації системи догляду та підтримки дітей. На сайті можна знайти інформацію щодо усиновлення та влаштування дітей в сімейні форми виховання. Йдеться, зокрема, про: 

  • покроковий алгоритм дій, який розповідає, як прийняти дитину у свою сім’ю
  • інформацію про усиновлення, сімейні форми виховання та патронат
  • "Лінію турботи", яка допоможе знайти потрібного експерта чи експертку
  • освітній онлайн-курс "Народжені серцем" для майбутніх усиновлювачів
  • історії дітей і родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах

"Люди, які відкрили своє серце, щоб взяти дитину в родину та поділитися з нею своєю любов'ю, мають неабияку сміливість. Наша платформа підтримає їх на цьому шляху. Для майбутніх батьків це, перш за все, путівник, який допоможе дізнатися більше про усиновлення, опіку/піклування, як стати прийомною сім’єю чи взяти на виховання п’ять і більше дітей та стати великою прийомною сім’єю, або як стати патронатною родиною", - наголосила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Зазначається, що у планах міністерства також побудова комплексної системи для упорядкування інформації про дітей, які потребують підтримки держави. Вона покликана забезпечити прозоріший та зрозуміліший механізм подання документів та проходження навчання. 

  • Раніше у Міністерстві соціальної політики розповіли, що в Україні потребують усиновлення понад 15 тисяч дітей: наразі показник влаштування дітей у сім'ї вийшов на рівень, який був до повномасштабного вторгнення. 
Теги:
Україна
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