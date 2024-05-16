"Україна для кожної дитини": Мінсоцполітики запустило онлайн-платформу про усиновлення
В Україні запрацювала єдина державна онлайн-платформа про усиновлення та сімейні форми виховання
Про це інформує Мінсоцполітики.
"У Міжнародний день сім’ї, 15 травня, Міністерство соціальної політики України спільно з Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей запускають єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейне виховання дітей "Україна для кожної дитини", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що запуск платформи стане першим кроком до диджиталізації системи догляду та підтримки дітей. На сайті можна знайти інформацію щодо усиновлення та влаштування дітей в сімейні форми виховання. Йдеться, зокрема, про:
- покроковий алгоритм дій, який розповідає, як прийняти дитину у свою сім’ю
- інформацію про усиновлення, сімейні форми виховання та патронат
- "Лінію турботи", яка допоможе знайти потрібного експерта чи експертку
- освітній онлайн-курс "Народжені серцем" для майбутніх усиновлювачів
- історії дітей і родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах
"Люди, які відкрили своє серце, щоб взяти дитину в родину та поділитися з нею своєю любов'ю, мають неабияку сміливість. Наша платформа підтримає їх на цьому шляху. Для майбутніх батьків це, перш за все, путівник, який допоможе дізнатися більше про усиновлення, опіку/піклування, як стати прийомною сім’єю чи взяти на виховання п’ять і більше дітей та стати великою прийомною сім’єю, або як стати патронатною родиною", - наголосила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
Зазначається, що у планах міністерства також побудова комплексної системи для упорядкування інформації про дітей, які потребують підтримки держави. Вона покликана забезпечити прозоріший та зрозуміліший механізм подання документів та проходження навчання.
- Раніше у Міністерстві соціальної політики розповіли, що в Україні потребують усиновлення понад 15 тисяч дітей: наразі показник влаштування дітей у сім'ї вийшов на рівень, який був до повномасштабного вторгнення.
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