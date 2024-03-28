У Мінсоцполітики розповіли, скільки дітей в Україні потребують усиновлення

Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Назар Танасишин у коментарі Суспільному.

Танасишин зазначив, що у 2022 році в Україні всиновили 752 дитини, тобто дещо менше, ніж до повномасштабного російського вторгнення. Водночас у 2023 році показники всиновлення вийшли на рівень попередніх років: у нові сім'ї потрапило 927 дітей.

На думку Танасишина спрощення процедури усиновлення і влаштування дітей в інші сімейні форми виховання справедливе, оскільки тепер родина, яка перебуває в процесі усиновлення, може забрати дитину до себе ще до рішення суду.

"Судовий процес - це велика тривала ланка строкова, тобто суд може тривати від пів року до року. Тому ми вважаємо. що несправедливо з моменту, коли дитина обрала батьків і батьки обрали дитину, щоб вона перебувала і надалі у закладі, очікуючи лише рішення суду", - прокоментував він.