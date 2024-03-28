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У Мінсоцполітики розповіли, скільки дітей в Україні потребують усиновлення

28 березня, 2024 четвер
14:47
Суспільство малюнок, діти

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що в Україні потребують усиновлення понад 15 тисяч дітей: наразі показник влаштування дітей у сім'ї вийшов на рівень, який був до повномасштабного вторгнення

Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Назар Танасишин у коментарі Суспільному

Танасишин зазначив, що у 2022 році в Україні всиновили 752 дитини, тобто дещо менше, ніж до повномасштабного російського вторгнення. Водночас у 2023 році показники всиновлення вийшли на рівень попередніх років: у нові сім'ї потрапило 927 дітей. 

На думку Танасишина спрощення процедури усиновлення і влаштування дітей в інші сімейні форми виховання справедливе, оскільки тепер родина, яка перебуває в процесі усиновлення, може забрати дитину до себе ще до рішення суду. 

"Судовий процес - це велика тривала ланка строкова, тобто суд може тривати від пів року до року. Тому ми вважаємо. що несправедливо з моменту, коли дитина обрала батьків і батьки обрали дитину, щоб вона перебувала і надалі у закладі, очікуючи лише рішення суду", - прокоментував він. 

  • 22 грудня повідомлялося про запуск єдиної  державної  онлайн-платформи про усиновлення та форми сімейного виховання "Україна для кожної дитини" на початку 2024 року.
  • 22 березня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують процес усиновлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових сімей. 
Теги:
Україна
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