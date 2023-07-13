Про подвійні стандарти кліру УПЦ МП
Рішення судів, вже ухвалені чи які будуть ухвалені, — для них насправді не мають значення, якщо це не рішення на їхню користь
Коли представники МПвУ, не бажаючи виконувати рішень державної чи місцевої влади, відкидаючи волю тих громад, які хочуть скинути ярмо "русского міра", посилаються при цьому на суди - це викликає лише подив.
От як у випадку з Лаврою: мовляв, "доки нема рішення суду, ми вважаємо, що законно користуємося Лаврою".
По Лаврі вже є кілька судових рішень, і всі вони - не на користь позиції МП. Ніяких перспектив їхня судова тяганина не має - і вони це знають. Посилання на очікування рішення судів - лише спосіб відтягнути час.
Бо практика свідчить, що коли рішення суду - не на користь позиції МП, то вони й судові рішення ігнорують так само як і всі інші рішення, які їм не подобаються.
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Найбільш яскравий приклад - ігнорування вимоги "закону про перейменування" (№2662), за яким релігійному обʼєднанню слід називатися російською Церквою в Україні. Є рішення Конституційного й Адміністративного судів, якими відмовлено МП та їхнім прихильникам.
Вони виконали рішення судів та вимоги закону? Ні, і не мають наміру. І всі інші рішення, вже ухвалені чи які будуть ухвалені - для них насправді не мають значення, якщо це не рішення на їхню користь.
Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ
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