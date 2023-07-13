Коли представники МПвУ, не бажаючи виконувати рішень державної чи місцевої влади, відкидаючи волю тих громад, які хочуть скинути ярмо "русского міра", посилаються при цьому на суди - це викликає лише подив.

От як у випадку з Лаврою: мовляв, "доки нема рішення суду, ми вважаємо, що законно користуємося Лаврою".

По Лаврі вже є кілька судових рішень, і всі вони - не на користь позиції МП. Ніяких перспектив їхня судова тяганина не має - і вони це знають. Посилання на очікування рішення судів - лише спосіб відтягнути час.

Бо практика свідчить, що коли рішення суду - не на користь позиції МП, то вони й судові рішення ігнорують так само як і всі інші рішення, які їм не подобаються.

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Найбільш яскравий приклад - ігнорування вимоги "закону про перейменування" (№2662), за яким релігійному обʼєднанню слід називатися російською Церквою в Україні. Є рішення Конституційного й Адміністративного судів, якими відмовлено МП та їхнім прихильникам.

Вони виконали рішення судів та вимоги закону? Ні, і не мають наміру. І всі інші рішення, вже ухвалені чи які будуть ухвалені - для них насправді не мають значення, якщо це не рішення на їхню користь.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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