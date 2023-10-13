Про що нам говорить ім'я Олена: сумісність із чоловічими іменами, любов та шлюб

Історично так склалось, що ім'я Олена асоціюється з Оленою Троянською - жінкою, через яку сталася Троянська війна. В Україні новонародженим дівчаткам батьки часто дають це ім'я, відоме на цілий світ

Походження і значення імені Олена

Ім'я Олена походить від імені грецького бога сонця Геліоса. У перекладі з грецької воно означає "сонячне світло". У греків існувало інше жіноче ім'я, пов'язане з Геліосом, - Селена. Так в більшості родинах на той час називали дівчаток з аристократичних сімей.

Олена в дитинстві

Маленька Оленка має дуже позитивна: активна, добра, життєрадісна, доброзичлива, енергійна, допитлива. Олена прагне дізнатися про все на світі. Це слухняна дівчинка, поважає своїх батьків, шанує старших, дуже відповідальна й вірна в дружбі.

Доля й характер Олени

Олена - активна дівчина з безліччю амбіцій та інтересів. В її оточенні багато друзів, вона постійно займається саморозвитком та дуже любить допомагати іншим. У неї багато вірних друзів. Нею часто захоплюються чоловіки.

Оленки люблять бути лідером, адже вони добре справляється з цією роллю. В роботі Оленки завжди цілеспрямовані та амбітні. Але є один нюанс - ці дівчатка дуже довірливі. І цієї рисою часто користуються хитрі люди.

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Олена в любові та шлюбі

Олена завжди в пошуках ідеалу, адже її вимоги до чоловіка надто високі. Олена любить компліменти. А от матеріальний достаток чоловіка для неї не важливий. Для неї важливіше мати духовний зв'язок. Проте, вона вважає, що утримувати сім’ю повинен реалізований в цьому світі чоловік. Проте й сама Оленка вміє гарно заробляти й просуватись кар’єрними сходинками вверх.

Сумісність імені Олена з чоловічими

Олена має дуже високу сумісність у шлюбі з такими чоловічими іменами: Максим, Богдан, Андрій, Ярослав, Сергій, Філіп, Дмитро, Костянтин, Валерій, Юрій, Денис, Руслан.

Низька сумісність із власниками таких імен: Єгор, Станіслав, Данило, Святослав, Гліб, Олександр, Анатолій, Степан.

Іменини Олени

Олена відзначає свій день янгола у такі дні: 28 січня, 19 березня, 3 червня, 8 червня, 10 червня, 24 липня, 10 серпня, 17 вересня, 12 листопада.