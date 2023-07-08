А то як почитаю коментарі до окремих постів, так жах бере, наскільки "колоніальні" флешбеки у людей не пройшли.

Так, держава може бути неефективна і корумпована (як і інші структури суспільства).

Але якби державна система — недосконала і хвора — впала 2014 чи 2022, ми б повернулися у стан УПА та України 1945. Окупованої країни, боротьба якої шляхетна, але безнадійна.

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Якби державна система — недосконала і хвора — впала 2014 чи 2022, ми б повернулися у стан УПА та України 1945. Окупованої країни, боротьба якої шляхетна, але безнадійна

І ніякі "паралельні структури" ситуацію не врятували б. Навіть чудові українські волонтери й самоорганізовані добровольці.

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А що було б з порядком і законністю — можна подивитись на "ЛНР" - "ДНР" до війни. Навіть західні партнери вже зрозуміли, що значно переоцінювали масштаби корупції та складові failed state в українських реаліях.

Може, час все ж це і нам самим визнати? Ні, не для того, щоб визнати нашу державу ідеальною. А щоб правильно визначити її хвороби. І лікувати їх.

Якщо ви повторюєте формулу "держава — ворог" - ви щось не те робите

Ну і так, якщо ви повторюєте формулу "держава — ворог" - ви щось не те робите. Бо українська державність — страшний сон для наших реальних ворогів.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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