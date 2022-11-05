Про це повідомив очільник Стратегічного командування США адмірал Чарльз Річард, цитує CNN.

Під час виступу на щорічному симпозіумі Військово-морської підводної ліги Річард заявив, що політика стримування Китаю "повільно тоне" як корабель, оскільки Китай просувається у виготовленні ядерної зброї швидше за США.

"Він тоне повільно, але тоне, тому що по суті вони розгортають сили й засоби на місцях швидше, ніж ми", - наголосив він

За словами Річарда, невдовзі буде неважливо, наскільки хорошими будуть їхні командири та сили. Їх, на його думку, буде все одно недостатньо для стримування Китаю.

"Це проблема найближчого майбутнього", - сказав він.

У 2021 році Чарльз Річард уже попереджав про ядерні розробки Китаю. Тоді він назвав їхню програму "стратегічним проривом".

4 листопада стало відомо, що Сі Цзіньпін заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він виступає проти застосування ядерної зброї на території Європи.