Про це повідомили в facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"1 листопада 2022 року прокурором САП за матеріалами розслідування детективів НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно колишніх посадовців "Укртелефільму" та Держкомтелерадіо, а також двох представників комерційних структур, які обвинувачуються у завданні державному підприємству "УСТФ "Укртелефільм" майже 67,73 млн гривень збитків", - йдеться у дописі.

Стало відомо, що в межах досудового розслідування було встановлено, що у 2017 – 2018 роках чинний та колишній керівники "УСТФ "Укртелефільм" у змові з колишнім керівником відділу з правових питань держпідприємства, приватними особами та заступником голови Держкомтелерадіо на підставі підроблених документів без дозволу органу управління майном – Держкомтелерадіо продали приватній юридичній особі належні державному підприємству майнові права на понад 60 об’єктів нерухомості у столиці.

Частину нерухомості спільникам вдалось зареєструвати за підконтрольною юридичною особою та в подальшому задля легалізації злочинно набутого майна вдалось перереєструвати на підконтрольних фізичних та юридичних осіб. Кінцевою метою злочину був продаж нерухомості за ринковими цінами.

Внаслідок цих дій "Укртелефільму" завдано майже 67,73 млн гривень збитків.

"Дії осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 364; ч. 3, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України. Санкціями статей передбачено максимальне покарання у виді дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - йдеться у дописі.

28 жовтня колишньому голові Держприкордонслужби та ще двом спільникам повідомили про підозри у зловживанні владою та заволодінні понад 10,68 млн грн.

1 листопада стало відомо, що експосадовицю Міноборони підозрюють у розтраті понад 18 млн грн, виділених на житло для військових.

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