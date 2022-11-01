English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Продали понад 60 об'єктів держнерухомості у Києві: до суду передали справу експосадовців Укртелефільму і Держкомтелерадіо

Продали понад 60 об'єктів держнерухомості у Києві: до суду передали справу експосадовців Укртелефільму і Держкомтелерадіо

1 листопада, 2022 вiвторок
22:20
Кримінал До суду передали справу експосадовців Укртелефільму і Держкомтелерадіо

1 листопада було скеровано до суду справу стосовно одного з керівників Держкомтелерадіо та посадовців "Укртелефільму"

Про це повідомили в facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"1 листопада 2022 року прокурором САП за матеріалами розслідування детективів НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно колишніх посадовців "Укртелефільму" та Держкомтелерадіо, а також двох представників комерційних структур, які обвинувачуються у завданні державному підприємству "УСТФ "Укртелефільм" майже 67,73 млн гривень збитків", - йдеться у дописі.

Стало відомо, що в межах досудового розслідування було встановлено, що у 2017 – 2018 роках чинний та колишній керівники "УСТФ "Укртелефільм" у змові з колишнім керівником відділу з правових питань держпідприємства, приватними особами та заступником голови Держкомтелерадіо на підставі підроблених документів без дозволу органу управління майном – Держкомтелерадіо продали приватній юридичній особі належні державному підприємству майнові права на понад 60 об’єктів нерухомості у столиці.

Частину нерухомості спільникам вдалось зареєструвати за підконтрольною юридичною особою та в подальшому задля легалізації злочинно набутого майна вдалось перереєструвати на підконтрольних фізичних та юридичних осіб. Кінцевою метою злочину був продаж нерухомості за ринковими цінами.

Внаслідок цих дій "Укртелефільму" завдано майже 67,73 млн гривень збитків.

"Дії осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 364; ч. 3, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України. Санкціями статей передбачено максимальне покарання у виді дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - йдеться у дописі.

  • 28 жовтня колишньому голові Держприкордонслужби та ще двом спільникам повідомили про підозри у зловживанні владою та заволодінні понад 10,68 млн грн.
  • 1 листопада стало відомо, що експосадовицю Міноборони підозрюють у розтраті понад 18 млн грн, виділених на житло для військових.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
корупція в Україні
НАБУ
Читайте також:
1 листопада, 2022 вiвторок
Окупанти планують перемістити артилерійські установки з Півдня на Схід, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
31 жовтня, 2022 понедiлок
Між Туреччиною та Росією може розпочатися військовий конфлікт, - політолог Шлінчак
1 листопада, 2022 вiвторок
Конфлікт Росії з країною НАТО неминучий, - Чалий
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 40.35
  • EUR
    Купівля 38.56
    Продаж 39.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
2 листопада
07:41
ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів
ЗСУ завдали 33 авіаудари по ворожих позиціях та уразили склади боєприпасів й інші військові об'єкти за добу
07:19
втрати РФ
Українські бійці знищили російський комплекс "Панцир-С1" на Херсонщині та ліквідували 12 окупантів на Миколаївщині
07:11
Джон Кірбі
США не мають доказів щодо перекидання Росією "кинджалів" до Білорусі, - Білий дім
06:39
ЗСУ
ISW: РФ навряд чи вдасться протистояти партизанському руху
06:29
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
"Шахтар" - "Лейпциг": де та коли дивитись вирішальну битву українців за 1/8 фіналу ЛЧ
06:03
Китай
Пентагон: Китай затягує з переговорами щодо ядерного стримування
05:45
"Шахтар" - "Лейпциг", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 2 листопада
05:30
КНДР ракета
КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря
05:13
Футболісти "Ліверпуля" у матчі Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 1 листопада
04:33
Авіація ЗСУ
Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по росіянах на Півдні: били по скупченню окупантів, техніки, ЗРК та опорному пункту
03:49
Дрони-камікадзе "Ланцет" атакували позиції ЗСУ на південному фронті 
03:27
Путін, морські десантники
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з 8 ракетами "Калібр", - ОК "Південь"
02:59
Артилерія ЗСУ
Поблизу Дудчан на Херсонщині відбулось зіткнення ЗСУ та окупантів, росіяни з втратами відступили
02:22
ЗСУ
ЗСУ знищили 3 російські склади на Миколаївщині та Херсонщині
02:18
Херсонська область
Вивезли з лікарень медобладнання: на Херсонщині росіяни залишили без медичної допомоги жителів Берислава
01:45
Карім Бензема, Олександр Зубков, Реал - Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: визначились 14 з 16 учасників 1/8 фіналу
00:56
Путін і Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 листопада
00:39
Барселона, чемпіонат Іспанії
"Барселона" забила 4 голи "Вікторії" та на переможній ноті попрощалась з Лігою чемпіонів
00:32
Нед Прайс
США виділили $55 млн на інфраструктуру теплопостачання в Україні та $47,6 млн на розмінування
00:18
Баварія, Ліга чемпіонів
"Баварія" перемогла "Інтер" у центральному матчі вечора Ліги чемпіонів
2022, вiвторок
1 листопада
23:51
Нарада щодо підсумків першого парламентського саміту Кримської платформи.
Третій саміт Кримської платформи запланували провести на рівні глав держав і урядів
23:32
Володимир Зеленський
"Тиск на РФ потрібен від усіх": Зеленський обговорив експорт продовольства з Макроном і прем'єром Камбоджі, яка головує в АСЕАН
23:27
іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"
На Полтавщині повітряна тривога. В напрямку області з боку Дніпра летять ворожі дрони
23:07
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
Світовий прецедент. У Британії подали позов проти Пригожина та ПВК "Вагнера" за тероризм в Україні
22:46
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу, - екзитполи
22:35
Ворог обстріляв Харківщину: поранено 3-річного хлопчика
22:17
на фото: балкер
Турецькі кораблі продовжать вивезення зерна з України попри погрози та демарш Росії, - Міноборони країни
22:01
Аналітика
Сергій Згурець
Ворога не можна випускати з правобережжя, він там має або здатися, або загинути. Колонка Сергія Згурця
21:56
Мі-8
Українські зенітники збили у небі над Донеччиною ворожий вертоліт та безпілотник
21:33
Микола Княжицький
"Наші союзники не підтримали": Княжицький розкритикував позицію України в ООН щодо спрямованої проти Ізраїлю резолюції
21:29
Молдова протести
Майя Санду звинуватила спецслужби РФ у розхитуванні ситуації в Молдові
21:16
Кадрі Сімсон та Зеленський
ЄС надасть €25,5 млн на забезпечення термінових енергетичних потреб України
20:58
Максим Микитась
Справа Микитася. Екснардепа залишили під вартою, але зменшили заставу до 100 млн грн
20:49
КСУ
КСУ визнав закон про скасування депутатської недоторканності конституційним
20:38
пункти обігріву
Київ готовий розгорнути близько 1000 пунктів обігріву в разі повної відсутності електрики, води і тепла, - Кличко
20:24
Іран
Саудівська Аравія побоюється нападу з боку Ірану, який хоче відвернути увагу від протестів, - The Wall Street Journal
20:19
Ексклюзив
Сєверодонецьк фактично живе в середньовіччі, - очільник ВЦА Стрюк
20:10
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На Запорізькій АЕС російські окупанти анулюють українські перепустки, – ГУР
20:09
Військова допомога США
Україна від лютого отримала понад €41 млрд військової допомоги
20:09
Знищена техніка окупантів
Авіація ЗСУ за добу завдала 22 удари, уражено 19 місць зосередження техніки й озброєння росіян
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV