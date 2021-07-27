"Продавали" з документами за $60 тис.: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон
Служба безпеки викрила злочинців, які "продавали" немовлят за кордон під виглядом програми сурогатного материнства
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, схему налагодили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.
Зазначається, що зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом "свої" медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини, що є підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій. Далі злочинці підшукували кандидатку на сурогатне материнство. А після того, як жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали і іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.
Крім того, СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов'язків, що призвело до смерті новонароджених.
Правоохоронці провели обшуки у центрі репродуктивної медицини та місцем фактичного проживання учасників злочину. Було вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинної діяльності, а також документальні докази.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків та службовому підробленні.
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