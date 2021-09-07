Продавав зброю часів Другої світової війни: на Кіровоградщині СБУ викрила чорного археолога
СБУ викрила чорного археолога на Кіровоградщині, який розкопував зброю та боєприпаси часів Другої світової війни і незаконно продавав їх криміналітету
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, чорною археологією займався мешканець Олександрії. За основним місцем роботи він - топменеджер однієї із автозаправних станцій. А в позаробочий час ‒ чорний археолог на ділянках бойових дій ІІ Світової війни.
"Використовуючи особисті зв’язки у кримінальному світі, чоловік організував незаконний бізнес із продажу раритетної зброї та боєприпасів. Навіть робив спроби продати набуту колекцію за кордон", - йдеться у повідомленні.
У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, вилучено:
- 6 гранат Ф-1;
- рушницю та обріз рушниці "Мосіна";
- пістолет "Наган";
- 90 набоїв калібру 7,62мм;
- 1 кг пороху.
Вилучені зброю та боєприпаси направлено на експертизу.
Наразі планується повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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