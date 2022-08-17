Програма "Доступні кредити 5–7–9%": у 2022 році аграрії залучили понад 55 млрд грн

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Як йдеться у повідомленні, з початку 2022 року українські сільськогосподарські товаровиробники уклали 29,8 тис. договорів фінансування у рамках програми "Доступні кредити 5–7–9%" на загальну суму 55 млрд 108 млн грн.

Як зазначили у Міністерстві, з 1 червня 11 389 аграріїв залучили 16 млрд 557 млн грн кредитів, з них за програмою портфельних гарантій 80% – 1 млрд 501 млн грн.

"Загалом програма дозволяє стартапам та бізнесам отримати від 100 тис. до 50 млн грн на строк до п’яти років. Відсотки сягають від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва. Агробізнесу банки, як правило, пропонують спеціальні умови графіку погашення кредиту", - йдеться у повідомленні.

Лідерами за обсягами кредитування за період з 1 червня по 17 серпня стали Вінницька – 2,67 млрд грн, Київська – 2,5 млрд грн, Чернігівська – 1,63 млрд грн, Хмельницька – 1,71 млрд грн та Сумська області – 1, 69 млрд грн.

Найбільші обсяги кредитування за цей період надійшли від Ощадбанку – 4,41 млрд грн, Райффайзен Банку – 3,91 млрд грн, ПриватБанку – 1,64 млрд грн, Укргазбанку – 1,22 млрд грн, Укрексімбанку – 0,68 млрд грн.

"Попри зростання облікової ставки НБУ до 25%, банки продовжують видавати кредити аграріям на вигідних пільгових умовах, у тому числі під портфельні гарантії, коли сільгоспвиробнику потрібно покрити заставою лише 20% від суми кредиту, а решту 80% банку гарантує держава", - повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

З 1 червня приймання заявок на кредитування в рамках доступних кредитів відбувається за звичною формулою "5-7-9%"

"Агровиробники зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів на онлайн-платформі Державний аграрний реєстр", - зазначило Мінагрополітики.

Державна кредитна програма "Доступні кредити 5-7-9%" запроваджена з метою спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. У рамках програми діють три відсоткові ставки – п'ять, сім та дев'ять відсотків річних залежно від дати заснування бізнесу та його розміру.

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