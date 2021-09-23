Прогулювався набережною з гранатою у кишені: у Києві поліція затримала 48-річного чоловіка
У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який гуляв по Русанівській набережній з гранатою у кишені
Про це повідомляє поліція Києва.
"До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на Русанівській набережній він помітив невідомого, який переклав із однієї кишені в іншу предмет, схожий на гранату. За вказаною адресою прибули вибухотехніки та оперативні працівники, які зупинили чоловіка для перевірки", - йдеться в повідомленні.
Під час поверхневого огляду в кишені 48-річного чоловіка правоохоронці виявили предмет, схожий гранату РГД-5 та запал.
Зловмисник пояснив, що нібито знайшов гранату і вирішив залишити собі.
Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців через незаконне зберігання зброї.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловіку повідомлено про підозрую. Також проваоохоронці підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
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