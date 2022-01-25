Прокуратура вилучила та за рішенням суду передала АРМА вибухівки вартістю понад 5 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За даними слідства, яке розпочалося влiтку 2021 року, у 2010 році одне з приватних підприємств Запорізької області, без необхідного дозволу за 15 тис. грн придбало вибухівку у підприємства, яке мало право її утилізувати.



Ці вибухові речовини - пороховi заряди, призначенi для спорядження турбореактивних снарядiв та ракет до реактивних систем залпового вогню. Їх ринкова вартість, за попередньою оцінкою, становить більше 5 млрд грн.



Упродовж усього часу вибухівка безоплатно зберігалась на 6 тис. кв м території одного з військових арсеналів, що перешкоджало використанню зайнятих потужностей для потреб ЗСУ та призвело до значних витрат оборонного відомства.



Прокурорами САП у військовій та оборонній сфері визнали вибухівку речовим доказом у кримінальному провадженні.





Нагадаємо, на Донеччині затримали пособницю "ДНР", яка переховувала вибухівку в борошні.