Промоутер розповів, чому Джошуа не міг наважитись на бій з Усиком

Про це повідомляє BoxOffice.



Красюк пояснив, чому Джошуа довго не наважувався на бій.



"Не секрет, що ми зацікавлені в цьому поєдинку, напевно, більше, ніж Джошуа. Не можливо, а точно. Для Джошуа - це ризик і не так багато грошей як за бій з Ф'юрі. Він усвідомлює ризик, тому він довго наважувався на цей бій, хоча він був присутній на поєдинку Усика з Чісорою і після цього він сказав: "Я готовий, без проблем", - сказав промоутер Олександр Красюк.

Очікується, що поєдинок між українцем та британцем пройде у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).