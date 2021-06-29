Промоутер розповів, чому Джошуа не міг наважитись на бій з Усиком
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Ентоні Джошуа розуміє, що ризикує в бою з українцем
Про це повідомляє BoxOffice.
Красюк пояснив, чому Джошуа довго не наважувався на бій.
"Не секрет, що ми зацікавлені в цьому поєдинку, напевно, більше, ніж Джошуа. Не можливо, а точно. Для Джошуа - це ризик і не так багато грошей як за бій з Ф'юрі. Він усвідомлює ризик, тому він довго наважувався на цей бій, хоча він був присутній на поєдинку Усика з Чісорою і після цього він сказав: "Я готовий, без проблем", - сказав промоутер Олександр Красюк.
Очікується, що поєдинок між українцем та британцем пройде у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня.
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