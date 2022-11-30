Пропагандисти запустили фейк, що Україні не вистачить ресурсів для проходження зимового періоду

Про це повідомляє телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

"Ворожі телеграм-канали поширюють наратив, що для проходження зимового періоду Україні не вистачить обсягів газу та вугілля, що загрожує масовим відключенням споживачів від тепло- та електропостачання. Це свідома дезінформація. Кремль використовує цю тему як засіб політичного тиску і намагається шляхом провокування паніки посіяти зневіру у спроможність влади забезпечити наявність тепла та електроенергії у житлах українців, замовчуючи про обстріли, які й провокують зникнення тепла та світла", - пишуть у Центрі.

У ЦПД нагадали про заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що в Україні достатньо пального, аби стабільно подолати зиму.

Також він додав, що в зиму ми входимо з 14 млрд куб. м газу в сховищах і з 1,3 млн тонн вугілля на складах.

"Наголошуємо: довіряйте лише перевіреним джерелам", - наголошує Центр протидії дезінформації.

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