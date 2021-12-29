Протитанкова зброя, великокаліберні кулемети: минулої доби росіяни двічі порушили режим тиші в зоні ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Поблизу Катеринівки на Луганщині окупанти відкривали вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.



У напрямку Кримського загарбники били зі станкових і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.



Українські військові відповіли росіянам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

