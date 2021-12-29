Протитанкова зброя, великокаліберні кулемети: минулої доби росіяни двічі порушили режим тиші в зоні ООС
У вівторок, 28 грудня, російські війська у районі проведення Операції об'єднаних сил двічі порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу Катеринівки на Луганщині окупанти відкривали вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
У напрямку Кримського загарбники били зі станкових і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.
Українські військові відповіли росіянам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.95
- Актуальне
- Важливе