Про це в ефірі Еспресо заявив ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

"Окремі прояви корупції безумовно є у різних закупівлях Міноборони. Мене дуже бентежить той факт, що емоційне розгойдування стається в ключові моменти історії, коли ми маємо сконцентруватися на сприйнятті геополітичних рішень. Для мене це є дуже небезпечним дзвоником", - зазначив він.

На думку Золотухіна, люди мають на емоції звертати увагу.

"Треба робити все можливе, щоб не дозволяти емоціям затьмарювати наше критичне мислення та ставлення до подій. За моїми оцінками, найближчими днями та тижнями такий тиск на емоції українців буде максимально посилений. Ще 8-10 тижнів ми будемо жити під щоденним "бомбардуванням" скандалами", - підсумував ексчиновник.

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

У ЗМІ з'явилася інформація, що заступник керівника фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Павло Халімон під час повномасштабної війни РФ проти України придбав розкішний маєток за 10 мільйонів гривень. Народний обранець фактично став власником елітної нерухомості влітку 2022 року. Будинок із земельною ділянкою в центрі Києва офіційно було оформлено на іншу особу, проте журналістам вдалося з'ясувати, що Халімон постійно проживає в цьому маєтку.