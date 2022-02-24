Протягом дня від рук російських окупантів загинули 57 українців, ще 169 отримали поранення

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, передає Громадське.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що попри вторгнення РФ система охорони здоров'я намагатиметься врятувати життя кожного українця. Для цього закладам доводиться перепрофільовуватися.

"Сьогодні ми запропонували тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити заклади охорони здоров'я, щоби бути готовими приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу. Ми зробили це на усій території разом із уведенням воєнного стану", - наголосив Ляшко.

Він зазначив, що українські медичні працівники зараз працюють постійно. Наразі чергують не лише лікарі хірургічного профілю, але й травматолог і реаніматологи.

"Усі на своїх робочих місцях: і комунальних лікарнях, і в закладах, що є у підпорядкуванні МОЗ, Національної академії медичних наук. Є сигнали про готовність від певних приватних клінік", - каже очільник МОЗ.

За його словами, для отримання необхідних ліків та обладнання відомство співпрацює також з фармацевтичними заводами та дистриб'юторами ліків. У Генеральному штабі є підрозділ з медицини, в якому працюють і працівники МОЗ.

Нагадаємо, РФ захопила аеродром в Гостомелі під Києвом.

"Ми постійно координуємося, допомагаємо одне одному, щоб кожен, хто потребує допомоги, її отримав", - додав Ляшко.

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