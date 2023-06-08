Про це інформує Reuters.

Новонароджений крокодил мав генетичний код, який на 99,9% збігався з кодом його матері.

"Буває, що рептилії, яких тримають у неволі, без самців відкладають яйця, але такі яйця завжди вважалися нежиттєздатними, і їх позбувалися. Однак у світлі нового відкриття такі яйця, відкладені без участі самця, слід розглядати як потенційно життєздатні. До того ж оскільки "непорочне зачаття" може статися і в присутності самця, його легко пропустити", - пишуть вчені.

Хоча питання про те, чому деякі види використовують партеногенез, залишається відкритим, у науковій літературі все частіше з'являються згадки про такі випадки. Можливо це тому, що вчені почали приділяти цьому більше уваги. За однією з теорій, партеногенез можуть використовувати види, які знаходяться під загрозою зникнення.

Автори дослідження вважають, що їхнє відкриття може допомогти зрозуміти репродуктивні особливості давніх предків крокодилів - динозаврів.

Водночас феномен "непорочного зачаття" не є новим і зустрічається у різних видів птахів, рептилій та риб. Однак випадок з крокодилом є першим в історії.

У січні 2018 року 18-річна самка крокодила у зоопарку Парк Рептіліана відклала 14 яєць. Плід в одному з яєць був повністю сформованим, але мертвонародженим. Самка потрапила до зоопарку у віці двох років і утримувалася окремо від самців. Аналіз показав, що плід генетично практично повністю ідентичний матері.

Науковці розповідають, що клітина-попередник ділиться на чотири клітини під час створення яйцеклітини. Одна з них стає яйцеклітиною і зберігає ключові клітинні структури та цитоплазму, а інші містять додатковий генетичний матеріал. Одна з цих клітин зливається з яйцеклітиною, діючи як сперматозоїд, щоб стати "заплідненою".