Путін буде шукати можливості для відновлення наступу на Київ, - політолог Кулик

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Війна не закінчилася. Стратегічною метою Путіна є повалення чинного режиму в Україні та захоплення Києва. Для Путіна це є місто, яке він бажає майже у сексуальному підтексті, і воно йому необхідне, тому від свого плану не відмовився. Також буде намагатися шукати можливості для відновлення наступу на Київ через Чернігів або Суми, або Білорусь, в тому числі є загроза ракетних ударів. Але бажання не відповідають можливостям"- зауважив політолог.



Віталій Кулик нагадав, що по оперативній інформації відомо про вивід з території Білорусії значної частини російських військ, а самі білоруські війська нездатні на повноцінний штурм Києва. Тобто можливості у Путіна зменшилися, залишається незначний відсоток відновлення наступу.



"А ось ситуація на Сумщині дійсно хвилює, там у деяких регіонах не відновлене електропостачання, немає нормальної логістики. Ми чуємо про постійні обстріли та про нарощування військової присутності у Брянську, Курську, також постійні дії ДРГ у цих районах" – зазначив Віталій Кулик.



Політичний експерт додав, що українській владі потрібно достатньо пильно ставитися до того, що відбувається на прикордонних територіях.

Раніше директор Центру досліджень суспільства Віталій Кулик висловив думку, що Путіну немає на кого покластись, окрім невеликої групи "божевільних, як він"