Путін буде шукати можливості для відновлення наступу на Київ, - політолог Кулик
Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства вважає, що залишається незначний відсоток відновлення наступу на Київ, є ризики щодо посилення активності ворога з боку Чернігова, Сум, Білорусі, особливо потрібно пильно слідкувати за прикордонними територіями на Сумщині
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Війна не закінчилася. Стратегічною метою Путіна є повалення чинного режиму в Україні та захоплення Києва. Для Путіна це є місто, яке він бажає майже у сексуальному підтексті, і воно йому необхідне, тому від свого плану не відмовився. Також буде намагатися шукати можливості для відновлення наступу на Київ через Чернігів або Суми, або Білорусь, в тому числі є загроза ракетних ударів. Але бажання не відповідають можливостям"- зауважив політолог.
Віталій Кулик нагадав, що по оперативній інформації відомо про вивід з території Білорусії значної частини російських військ, а самі білоруські війська нездатні на повноцінний штурм Києва. Тобто можливості у Путіна зменшилися, залишається незначний відсоток відновлення наступу.
"А ось ситуація на Сумщині дійсно хвилює, там у деяких регіонах не відновлене електропостачання, немає нормальної логістики. Ми чуємо про постійні обстріли та про нарощування військової присутності у Брянську, Курську, також постійні дії ДРГ у цих районах" – зазначив Віталій Кулик.
Політичний експерт додав, що українській владі потрібно достатньо пильно ставитися до того, що відбувається на прикордонних територіях.
- Раніше директор Центру досліджень суспільства Віталій Кулик висловив думку, що Путіну немає на кого покластись, окрім невеликої групи "божевільних, як він"
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